Обильные осенние дожди вскоре напомнят украинцам о важном компоненте гардероба - пальто, которое является словом исключением в украинском языке.

Осенний сезон - это не только о Бабьем лете, но и об обильных дождях. Поэтому многие украинцы вспомнят о важном компоненте гардероба - пальто.

Но как правильно о нем выразиться: мы ходим "у пальто" или "в пальті"? Ответ на этот вопрос дал во время онлайн-урока топ-учитель Украины Александр Авраменко.

По словам филолога, это иноязычное слово с окончанием на "о". Часто у украинцев есть проблема с правильным спряжением таких слов.

"Очень часто даже в средствах массовой информации можно услышать: "ми їдемо в авті", "му були в кіні" или же "кіна не буде". Но нет! Действующее правописание не позволяет спрягать существительные иноязычного происхождения, которые имеют окончание на "о", - напомнил языковед.

Однако в этом правиле есть два слова-исключения: "пальто" и "ситро"- они меняются по падежам.

"То есть правильно будет сказать: "діти бігають у пальтах", "ключі лежат у пальті" или "вы хотите выпить ситра?", - подчеркнул Авраменко.

Как будет "пустить пыль в глаза" на украинском языке

Напомним, ранее украинский филолог Авраменко раскрыл, как лучше сказать известное выражение "пустит пыль в глаза" на украинском языке.

Сейчас наша нация только на пути украинизации общества, поэтому некоторым трудно подобрать подходящие заменители для любимых фраз. Итак, узнайте подсказку об упомянутом выраженим в очередном уроке учителя.

Вас также могут заинтересовать новости: