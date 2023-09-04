Осенний сезон - это не только о Бабьем лете, но и об обильных дождях. Поэтому многие украинцы вспомнят о важном компоненте гардероба - пальто.
Но как правильно о нем выразиться: мы ходим "у пальто" или "в пальті"? Ответ на этот вопрос дал во время онлайн-урока топ-учитель Украины Александр Авраменко.
По словам филолога, это иноязычное слово с окончанием на "о". Часто у украинцев есть проблема с правильным спряжением таких слов.
"Очень часто даже в средствах массовой информации можно услышать: "ми їдемо в авті", "му були в кіні" или же "кіна не буде". Но нет! Действующее правописание не позволяет спрягать существительные иноязычного происхождения, которые имеют окончание на "о", - напомнил языковед.
Однако в этом правиле есть два слова-исключения: "пальто" и "ситро"- они меняются по падежам.
"То есть правильно будет сказать: "діти бігають у пальтах", "ключі лежат у пальті" или "вы хотите выпить ситра?", - подчеркнул Авраменко.
Как будет "пустить пыль в глаза" на украинском языке
Напомним, ранее украинский филолог Авраменко раскрыл, как лучше сказать известное выражение "пустит пыль в глаза" на украинском языке.
Сейчас наша нация только на пути украинизации общества, поэтому некоторым трудно подобрать подходящие заменители для любимых фраз. Итак, узнайте подсказку об упомянутом выраженим в очередном уроке учителя.