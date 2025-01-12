Хотя есть много отличных способов добавить белок в суп, этот вариант, скорее всего, понравится многим.

Сертифицированный диетолог Эллисон Теппер назвала ингредиент №1 с высоким содержанием белка, который следует добавлять в суп, пишет eatingwell.com.

По ее словам, конечно же, лучшие ингредиенты для добавления в любой рецепт зависят от личных предпочтений, однако, ее выбор - курица.

"Это белок, который приходит на ум как наиболее универсальный, - отметила диетолог. - Это немного сложно, потому что я бы не сказала, что это лучший вариант. С точки зрения предпочтений, если вы кормите всю семью, это, скорее всего, удовлетворит всех".

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Отмечается, что порция рубленой курицы в ¾ чашки содержит колоссальные 29 граммов белка. Это как раз соответствует 25–30 граммам белка на прием пищи, которые эксперты рекомендуют для лучшей поддержки мышечной массы. И не случайно разнообразие рецептов супов для похудения содержит множество вариантов на основе курицы, ведь в стандартной порции содержится всего 250 калорий.

"Хотя есть много отличных способов добавить белок в суп, курица - это тот, который, скорее всего, понравится многим. Но я обычно готовлю суп только для себя и все еще полагаюсь на мясную текстуру, чтобы утолить свою тягу к мясу и оставаться сытой от обеда до ужина", - отметили в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, почему куриный бульон так полезен тем, кому за 50.

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