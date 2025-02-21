Вам понадобится 1 большой кочан капусты, лук-шалот и кислое яблоко.

Кремовый и сытный суп из цветной капусты,с жареными кешью и кислым яблоком может стать прекрасным дополнением к списку блюд, которые стоит попробовать. В The New York Times опубликовали рецепт его приготовления.

"Предпочтительная густота крем-супов варьируется, поэтому, если суп кажется вам слишком густым, просто отрегулируйте его до идеальной для вас степени кремообразности, добавив больше бульона или воды", - посоветовали в издании.

Крем-суп из цветной капусты - как приготовить дома

Ингредиенты:

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цветная капуста - 1 большой кочан;

оливковое масло - 6 столовых ложек;

кислое яблоко - 1 шт;

лук-шалот - 3 шт;

чеснок - 6 крупных зубчиков;

молотый кориандр - 1 чайная ложка;

жареные несоленые кешью - ⅔ стакана;

овощнойй бульон или вода - 6 стаканов;

зеленый лук, соль и перец по вкусу.

Способ приготовления:

Нагрейте 4 столовые ложки оливкового масла в большой тяжелой кастрюле или жаровне на среднем огне. Добавьте цветную капусту и готовьте, не перемешивая 3-4 минуты, пока слой цветной капусты на дне кастрюли не подрумянится Приправьте солью и перцем и перемешайте цветную капусту. Снова готовьте цветную капусту, не трогая ее еще 2–3 минуты, пока слой на дне кастрюли не подрумянится. Повторяйте, пока цветная капуста не подрумянится равномерно.

Добавьте в кастрюлю еще 2 столовые ложки оливкового масла, затем добавьте нарезанные яблоко, лук-шалот и чеснок, перемешайте и готовьте 5–6 минут, пока лук-шалот не станет золотистым по краям.

Добавьте кориандр и кешью и перемешайте. Добавьте 6 стаканов бульона, затем доведите смесь до кипения на сильном огне. Как только смесь закипит, убавьте огонь до среднего или слабого, частично накройте кастрюлю и варите около 30 минут на медленном огне до тех пор, пока кешью не размягчатся.

Измельчите суп либо погружным блендером, либо в блендере для получения более однородной консистенции.

Разлейте суп по тарелкам, сбрызните оливковым маслом и посыпьте зеленым луком.

Напомним, ранее УНИАН писал, как вкусно приготовить цветную капусту со специями.

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