Девушка ушла в порно из-за коронавируса и обогатилась

Сменить сферу деятельности ее вынудило увольнение

Девушка лишилась работы из-за пандемии коронавируса и решила зарабатывать в порноиндустрии.

Читайте такжеВ Новой Зеландии выпустили рекламу, в которой голые порноактеры приходят к школьнику (видео)О своей истории пользовательница под ником lucylyrica37 откровенно рассказала на сайте Reddit.

Она призналась, что ее уволили во время сокращения в связи с карантинными ограничениями. И отсутствие заработка вынудило ее искать другие источники дохода. В итоге она зарегистрироваться на сайте, где можно зарабатывать на видео интимного характера.

На текущий момент девушка зарабатывает от трех до шести тысяч долларов в месяц.

Она подчеркнула, что не собирается заниматься этим всю жизнь. Также девушка добавила, что замужем, и супруг поддерживает ее в этом начинании.

Ранее УНИАН писал, что из-за пандемии коронавируса актеров в постельных сценах предлагают заменить визуальными эффектами.

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