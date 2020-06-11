Актеров в постельных сценах предлагают заменить визуальными эффектами

Согласно инструкциям, сцены с близким контактом актеров создатели проектов должны или убрать, или изменить.

Киноредакторы предлагают заменить актеров на визуальные эффекты в постельных сценах

Как пишет Popcornnews, опубликован отчет ассоциации киноредакторов, в котором прописаны инструкции, как должен быть организован возобновленный процесс кинопроизводства.

Читайте такжеЭротический фильм "365 дней" стал самым просматриваемым на Netflix (видео)Все участники съемочных групп перед началом съемок должны пройти инструктаж, как правильно мыть руки. А во время съемок – регулярно мыть руки с соблюдением полученных инструкций. Ежедневно все должны сдавать тесты на коронавирус, а за пределами кадра использовать маски. Также на площадке должны присутствовать медицинские работники, специализирующиеся на борьбе с COVID.

Кастинги должны проводиться через стекло. А сцены с близким контактом актеров создатели проектов должны или убрать, или изменить, или снять с использованием компьютерной графики таким образом, чтобы при съемках близкого контакта не было. Под определение близких контактов попадают не только интимные сцены, но и объятия, рукопожатия и поцелуи.

Не очень понятно, как будут организованы съемки при таких ограничениях. Хорошо, что это все временные меры. Плохо, что неизвестно, когда их отменят.

Ранее УНИАН писал, что звезды порно рассказали, как COVID-19 повлиял на процесс съемок.

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