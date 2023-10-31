Рассказываем, что такое диалект "по-харьковски" и как звучат на нем привычные украинцам слова.

Харьковский диалект - слова, которые используют в повседневной жизни жители "первой столицы". Многие из них уже можно услышать и в других регионах страны, но о некоторых жители остальных городов даже не слышали. УНИАН выяснил, какой он - диалект Харькова, и откуда взялся.

Многонациональный Харьков - диалект и этносы

Исследователи-филологи говорят, что что харьковский суржик, а точнее - диалект, появился несколько веков назад, когда на территорию нынешнего Харькова переселялись люди из разных уголков государства. Люди, живущие здесь, были украинцами, русскими, немцами, поляками и евреями и контактировали с татарами, болгарами, греками, евреями и ромами. Такая многонациональность, а также необходимость защиты торговых путей от татарских набегов привела к смешению многих языков, в результате образовался уникальный слобожанский диалект.

Для данного диалекта, с точки зрения фонетики, характерно "аканье", смягчение буквы "р" и других согласных. Однако сейчас такую характерную речь услышать практически невозможно - с течением времени трансформировался и язык, приобретя более устойчивую литературную форму.

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Какие слова говорят в Харькове - слобожанский разговорник

Харьковчане шутят, что каждому приезжему обязательно нужно иметь при себе харьковский словарь, с помощью которого получится перевести знакомые слова на харьковский язык. Конечно, это все далеко от истины - не существует никакого отдельного языка для жителей города, но есть харьковский жаргон или харьковский диалект.

Приводим в пример слова харьковчанина, которые вряд ли можно услышать в другом регионе Украины:

ампулка - стержень для шариковой ручки;

- стержень для шариковой ручки; баклажка - пластиковая бутылка;

- пластиковая бутылка; мастерка - спортивная кофта;

- спортивная кофта; локон - электрощипцы для завивки волос;

- электрощипцы для завивки волос; гандэль или гэндэль - дешевая рюмочная;

- дешевая рюмочная; вылазка - пикник на природе;

- пикник на природе; змейка - застежка-молния;

- застежка-молния; качели - разборки на повышенных тонах между людьми (вполне вероятно, переходящие в драку);

- разборки на повышенных тонах между людьми (вполне вероятно, переходящие в драку); кулек - целлофановый пакет;

- целлофановый пакет; дербанить - бессовестно забрать, отобрать или поделить между собой имущество другого человека;

- бессовестно забрать, отобрать или поделить между собой имущество другого человека; халабуда - детский самодельный домик из стульев и одеял (веток, палок, листьев);

- детский самодельный домик из стульев и одеял (веток, палок, листьев); старик - дружественное обращение к человеку мужского пола, синоним слова "дружище";

- дружественное обращение к человеку мужского пола, синоним слова "дружище"; педали - любая обувь, но чаще - ботинки или кроссовки.

Конечно, нельзя не упомянуть характерные харьковские междометия "тю" и "ля", а также универсальное слово "шо", которое может быть использовано в каком угодно контексте и в какой угодно интонации.

Также важно понимать, что диалект - это не только то, что сформировалось из-за географических или этнических особенностей региона, но и то, на что повлияла социологическая особенность населения.

К примеру, харьковский жаргон наделен некоторым количеством слов, присущих людям из "мест не столь отдаленных":

сявка - мелкий хулиган, дворовая шпана;

- мелкий хулиган, дворовая шпана; чинка - лезвие от бритвы;

- лезвие от бритвы; на низком старте - как можно быстрее;

- как можно быстрее; рагуль - бестолковый человек.

Также существует интересное слово "ракло", но о его происхождении уместно рассказать легенду. В старину на одной из улиц Харькова (Бурсацком спуске) находилась бурса имени святого Ираклия (в народе - Раклия). Учащиеся этого заведения в перерывах между занятиями, движимые голодом, бежали толпами вниз по спуску, где располагались торговцы, и на бегу воровали еду. Загодя увидев их, торговцы кричали: "Раклы бегут!", предупреждая всех о будущем налете, чтобы успеть собрать товар. Если верить именно этой версии, то слово "ракло" означает своеобразного налетчика и грабителя.

Почему говорят "тремпель" в Харькове

Это слово известно далеко за пределами города, потому что тремпель - это диалект не только слобожанский. Так говорят и в Сумской, и в Полтавской области. Однако считается, что впервые слово было замечено именно в Харькове - версий о его происхождении целых две.

Мануфактурщик Тремпель

В начале XIX века в Харькове жил мануфактурщик Тремпель и владел своей личной швейной фабрикой. Для того чтобы быстрее разрекламировать себя, он заказал уникальные плечики с оттиском и на каждом изделии писал свою фамилию. Так обычное приспособление для удобного хранения верхней одежды стало именем нарицательным.

Заимствование из немецкого языка

Вторая версия гласит, что слово "тремпель" созвучно с немецким словом "drempel", которое обозначает конструкцию, похожую на плечики для одежды. Это слово постоянно использовали немцы, жившие в Харькове в XIX веке, поэтому название было на слуху и быстро перекочевало в слобожанский диалект.

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