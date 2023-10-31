Харьковский диалект - слова, которые используют в повседневной жизни жители "первой столицы". Многие из них уже можно услышать и в других регионах страны, но о некоторых жители остальных городов даже не слышали. УНИАН выяснил, какой он - диалект Харькова, и откуда взялся.
- Многонациональный Харьков - диалект и этносы
- Какие слова говорят в Харькове - слобожанский разговорник
- Почему говорят "тремпель" в Харькове
Многонациональный Харьков - диалект и этносы
Исследователи-филологи говорят, что что харьковский суржик, а точнее - диалект, появился несколько веков назад, когда на территорию нынешнего Харькова переселялись люди из разных уголков государства. Люди, живущие здесь, были украинцами, русскими, немцами, поляками и евреями и контактировали с татарами, болгарами, греками, евреями и ромами. Такая многонациональность, а также необходимость защиты торговых путей от татарских набегов привела к смешению многих языков, в результате образовался уникальный слобожанский диалект.
Для данного диалекта, с точки зрения фонетики, характерно "аканье", смягчение буквы "р" и других согласных. Однако сейчас такую характерную речь услышать практически невозможно - с течением времени трансформировался и язык, приобретя более устойчивую литературную форму.
Какие слова говорят в Харькове - слобожанский разговорник
Харьковчане шутят, что каждому приезжему обязательно нужно иметь при себе харьковский словарь, с помощью которого получится перевести знакомые слова на харьковский язык. Конечно, это все далеко от истины - не существует никакого отдельного языка для жителей города, но есть харьковский жаргон или харьковский диалект.
Приводим в пример слова харьковчанина, которые вряд ли можно услышать в другом регионе Украины:
- ампулка - стержень для шариковой ручки;
- баклажка - пластиковая бутылка;
- мастерка - спортивная кофта;
- локон - электрощипцы для завивки волос;
- гандэль или гэндэль - дешевая рюмочная;
- вылазка - пикник на природе;
- змейка - застежка-молния;
- качели - разборки на повышенных тонах между людьми (вполне вероятно, переходящие в драку);
- кулек - целлофановый пакет;
- дербанить - бессовестно забрать, отобрать или поделить между собой имущество другого человека;
- халабуда - детский самодельный домик из стульев и одеял (веток, палок, листьев);
- старик - дружественное обращение к человеку мужского пола, синоним слова "дружище";
- педали - любая обувь, но чаще - ботинки или кроссовки.
Конечно, нельзя не упомянуть характерные харьковские междометия "тю" и "ля", а также универсальное слово "шо", которое может быть использовано в каком угодно контексте и в какой угодно интонации.
Также важно понимать, что диалект - это не только то, что сформировалось из-за географических или этнических особенностей региона, но и то, на что повлияла социологическая особенность населения.
К примеру, харьковский жаргон наделен некоторым количеством слов, присущих людям из "мест не столь отдаленных":
- сявка - мелкий хулиган, дворовая шпана;
- чинка - лезвие от бритвы;
- на низком старте - как можно быстрее;
- рагуль - бестолковый человек.
Также существует интересное слово "ракло", но о его происхождении уместно рассказать легенду. В старину на одной из улиц Харькова (Бурсацком спуске) находилась бурса имени святого Ираклия (в народе - Раклия). Учащиеся этого заведения в перерывах между занятиями, движимые голодом, бежали толпами вниз по спуску, где располагались торговцы, и на бегу воровали еду. Загодя увидев их, торговцы кричали: "Раклы бегут!", предупреждая всех о будущем налете, чтобы успеть собрать товар. Если верить именно этой версии, то слово "ракло" означает своеобразного налетчика и грабителя.
Почему говорят "тремпель" в Харькове
Это слово известно далеко за пределами города, потому что тремпель - это диалект не только слобожанский. Так говорят и в Сумской, и в Полтавской области. Однако считается, что впервые слово было замечено именно в Харькове - версий о его происхождении целых две.
- Мануфактурщик Тремпель
В начале XIX века в Харькове жил мануфактурщик Тремпель и владел своей личной швейной фабрикой. Для того чтобы быстрее разрекламировать себя, он заказал уникальные плечики с оттиском и на каждом изделии писал свою фамилию. Так обычное приспособление для удобного хранения верхней одежды стало именем нарицательным.
- Заимствование из немецкого языка
Вторая версия гласит, что слово "тремпель" созвучно с немецким словом "drempel", которое обозначает конструкцию, похожую на плечики для одежды. Это слово постоянно использовали немцы, жившие в Харькове в XIX веке, поэтому название было на слуху и быстро перекочевало в слобожанский диалект.