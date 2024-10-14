С этой математической головоломкой справится даже ребенок, но важно заметить подвох.

Математические головоломки в картинках интересно решать как детям, так и взрослым. Такие задачи тренируют внимательность и развивают логическое мышление. Зачастую в них скрывается подвох, чтобы запутать читателей.

Одна такая каверзная задача распространилась в интернете и быстро собрала сотни тысяч ответов. Головоломка одновременно является простой, ведь в ней используется элементарная школьная математика, и при этом сложной из-за нескольких подвохов.

Сложная математическая головоломка с подвохом

На картинке изображены лошади, подковы и сапоги, которыми заменены некоторые числа. Решив математические примеры, мы можем определить "стоимость" каждого символа. Затем эти числа нужно подставить в финальный пример и получить правильный ответ.

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На первый взгляд задачка кажется простой, ведь использует арифметику начальных классов школы. Однако ответы пользователей получились самые разные - люди называли числа 16, 64, 21, 22 и 48. Такое разнообразие решений показывает - головоломка сложнее, чем кажется.

Попробуйте самостоятельно решить эту задачку. Лишь один ответ является правильным. Мы назовем его в конце статьи.

Решение головоломки

Эта задача может вызвать трудности по нескольким причинам.

Во-первых, многие люди не замечают знак умножения в последней строчке и принимают его за "плюс".

Во-вторых, в последнем примере некоторые забывают порядок математических действий - умножение выполняется в первую очередь, и лишь после него сложение.

В-третьих, не все пользователи обращают внимание на то, что в финальном примере изображены лишь одна подкова и один сапог.

Итак, из первой строчки становится ясно, что одна лошадь означает число 10. Во второй строчке высчитываем "стоимость" пары подков - это 4. Далее устанавливаем, что пара сапог означает число 2.

Финальный пример решается так: 1+10*2 = 21.

Правильный ответ на задачу - 21.

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