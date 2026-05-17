Ученые 10 лет отслеживали загадочную птицу-'оборотня' и выявили ее необычную связь с Луной

Исследователи в течение 10 лет отслеживали поведение красношейного козодоя, который гнездится в Южной Европе и зимует в Западной Африке, и обнаружили, что вся жизнь этого вида подчиняется лунному календарю. Как пишет ecoportal.net, исследование Лундского университета показало, что лунный свет определяет, когда эти птицы кормятся, мигрируют и даже выводят птенцов.

Крошечные устройства слежения регистрировали закономерности в движении, питании и летной активности. И оказалось, что эти птицы заметно активизировались в более светлые лунные фазы. А в темные ночи поведение птицы сместилось в сторону экономии энергии: перелеты стали короче, количество охотничьих вылетов резко сократилось.

Позже исследователи связали этот же ритм со временем миграции, и эта же закономерность снова проявилась во время гнездовых сезонов. Яйца часто вылуплялись в периоды с более интенсивной ночной охотой. У птиц был большой объем желудка в лунные периоды, поэтому они "объедались". Это обеспечивало птенцам лучший доступ к пище сразу после вылупления.

Вылупление птенцов было приурочено к полнолунию, чтобы родители могли дольше охотиться и кормить птенцов.

Почему годовой цикл козодоя связан со светом луны?

Исследователи обнаружили, что эта птица полагается на зрение, поэтому лунный свет является необходимым условием, а не предпочтением. Когда лунный свет освещал ландшафт, активность насекомых резко возрастала.

Соответственно, устройства слежения зафиксировали более длительные перелеты и продолжительные периоды охоты. А в более темные ночи активность снова снижалась.

Миграционные маршруты также менялись вместе с лунной яркостью. Более светлые ночи создавали более безопасные условия для передвижения. Поэтому птицы дожидались определенного светового уровня (две недели после полнолуния), чтобы начать путешествие.

Световое загрязнение

Для вида, который рассматривает Луну как календарь выживания, световое загрязнение – это не просто неудобство. Это биологическая "десинхронизация".

Внутренние часы этой птицы подсказывают ей, когда охотиться или мигрировать, в зависимости от уровня освещенности. В то же время городское свечение создает постоянное искусственное полнолуние. Это нарушает энергосберегающее состояние оцепенения, на которое птицы полагаются в темные фазы.

Раее ученые выявили, что гигантские солнечные электростанции стали ловушкой для птиц, которые путают блестящие панели с настоящей водой. Это явление, известное как "эффект озера", не только травмирует животных, но и полностью разрушает их навигационные маршруты во время перелетов.

