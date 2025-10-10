Приводятся данные, что этого объема хватит для обслуживания 800 000 электромобилей.

Компания Lithium Americas заключила партнерское соглашение с General Motors (GM) о создании совместного предприятия под названием Thacker Pass. Министерство энергетики США также приобрело долю в 5%, что делает его одним из стратегических государственных инвестиционных проектов, который обеспечит крупнейший источник лития в Западном полушарии, пишет Econews.

В статье сообщается, что к 2028 году горный проект в Неваде будет производить 40 000 метрических тонн карбоната лития батарейного класса ежегодно. Отмечается, что этого объема хватит для обслуживания 800 000 электромобилей.

Прогнозируется, что это приведет к значительному уменьшению зависимости американского населения от китайской переработки лития.

Эта сделка является последней из ряда строгих финансовых обязательств в частном секторе, которые взяло на себя правительство Трампа в течение последних лет после приобретения государством компаний Intel и MP Materials в рамках кампании правительства с целью поднятия тех секторов, которые он считает важными для национальных интересов.

Издание отмечает, что после объявления этой новости, акции Lithium Americas, котирующиеся на бирже в США, взлетели на 32,1% до 7,51%.

Компания, которая находится в Ванкувере и Министерство энергетики США договорились о начале первой выплаты в размере 435 млн из ранее заявленной суммы правительственного кредита в 2,26 млрд, чтобы обеспечить развитие рудника Thacker Pass, который уже строится и будет открыт к 2028 году.

Инвестиции GM в шахту за 2024 год в размере 38% на сумму 625 миллионов долларов дадут им право приобрести 100% шахты на первом этапе и долю на втором этапе проекта.

Согласно новому соглашению, автопроизводитель позволит Lithium Americas продавать в будущем нераспределенную продукцию лития другим сторонам.

В материале указывается, что проект Thacker Pass рассматривается как средство увеличения производства критически важных минералов в США и уменьшения зависимости от Китая, крупнейшего переработчика лития в мире.

Приводятся данные, что объем производства лития в Китае превышает 40 000 метрических тонн в год, что делает его третьим по величине производителем после Австралии и Чили.

Издание подчеркивает, что его влияние на переработку является гораздо более значительным, поскольку 75 процентов мирового лития перерабатывается компанией в батарейный литий.

Примечательно, что США имеют мощность менее 5000 метрических тонн лития, который производится на заводе в Неваде, принадлежащем компании Albemarle. На начальном этапе проект Thacker Pass будет производить 40 000 метрических тонн карбоната лития батарейного класса в год, что в восемь раз превышает текущую мощность американцев по производству лития.

Министр энергетики Крис Райт пояснил, что правительство приобретет долю в капитале, чтобы сделать проект рентабельным, поскольку Китай снижает цены. Он добавил, что благодаря участию Министерства энергетики, проект станет экономически выгодным, а также это защитит налогоплательщиков в связи с кредитом в размере 2,23 млрд долларов.

По мнению издания, проект Thacker Pass является революционным событием с точки зрения динамики цепей поставок аккумуляторов в мире, поскольку Америка возьмет на себя лидерство в борьбе с доминированием Китая на рынке переработки лития.

Таким образом, США из небольшого производителя лития превратится в значительного поставщика материалов для аккумуляторов на мировом рынке.

