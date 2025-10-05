Крупнейший проект за последние десятилетия нацелен на добычу миллионов килограммов металла.

Медь может стать новым золотом в одном из штатов США. Этот металл сейчас имеет большое значение из-за своей роли в производстве чистой энергии.

Издание Eco portal пишет, что спрос на медь растет, поэтому новый проект может положить начало новой эре добычи полезных ископаемых в Америке.

США импортируют почти половину необходимого объема меди. Металл используется во многих областях - от производства электромобилей до инфраструктуры энергосетей.

Новый американский проект привлекает внимание своими масштабами, а предполагаемый объем добычи составляет миллионы килограмм. Американская горнодобывающая промышленность не видела столь масштабных проектов уже несколько десятилетий.

Этот проект будет реализован недалеко от Каса-Гранде, примерно в 40 милях к юго-востоку от Феникса в Аризоне. Компания Ivanhoe Electric возглавляет проект Santa Cruz Copper Project, и первые отчеты и оценки указывают на то, что он принесет значительные экономические выгоды.

Если все пойдет по плану, за 23 года может быть добыто ошеломляющее количество меди - 1,36 миллиарда килограммов. Начало строительства запланировано на 2026 год, а первая медь будет добыта в 2028 году.

Этот проект по добыче меди поможет США избавиться от зависимости от импорта меди.

По данным биржи Investing, по состоянию на 3 октября медь подорожала – фьючерс достиг отметки в 5,1 доллара за фунт (примерно 0,45 килограмма)

Ранее УНИАН писал, что геологи обнаружили огромное месторождение меди, золота и серебра.

