Ученый NASA раскрыл тайну 'Вифлеемской звезды'

Комета 5 года до н.э. могла полностью соответствовать библейскому описанию движения "звезды", которая вела волхвов.

Астроном NASA Марк Матни заявил, что Вифлеемская звезда, которая по библейским текстам привела волхвов к младенцу Иисусу, могла быть реальным астрономическим явлением. Ученый считает, что ее роль могла выполнять яркая комета, зафиксированная древнекитайскими астрономами в 5 году до н.э., пишет Daily Mail.

Матни опубликовал свое исследование в журнале Британской астрономической ассоциации. Он обратил внимание на древнюю запись об объекте, который был виден на небе более 70 дней. Это совпадает с периодом, в который историки обычно относят рождение Иисуса.

Комета, которая "шла впереди" волхвов

Исследователь реконструировал возможную орбиту объекта и выяснил: комета стала видимой в начале июня 5 года до н.э.

Путешественники, которые двигались из Иерусалима в Вифлеем на юг, могли видеть ее так, будто она "шла впереди" их, а затем "остановилась" над городом - именно так, как описано в Евангелии от Матфея.

Матни подчеркивает, если комета проходила очень близко к Земле, она могла быть "чрезвычайно яркой" и даже заметной днем.

400 лет поисков ответа

На протяжении веков ученые выдвигали десятки теорий относительно природы Вифлеемской звезды: от сверхновой до редкого планетарного соединения. Другие считали ее лишь символической или мистической деталью библейского рассказа.

Однако Матни заявляет, что впервые определен объект, видимое движение которого точно согласуется с описаниями пути волхвов в Библии. Его работа может стать одним из самых убедительных научных объяснений древней рождественской тайны.

