Коты - среди самых умных животных на земле, но не стоит их переоценивать.

Бывает ли у вас такое ощущение, будто ваш кот обижается на вас - за то, что не поделились с ним лакомством, или за то, что не дали выспаться на вашем деловом костюме? Не кажется ли вам, что кот намеренно сбрасывает вещи со стола на пол, чтобы отомстить вам за что-то?

Большинство владельцев убеждены, что их кошки точно способны чувствовать такие эмоции как обида. Некоторые считают, что коты могут даже мстить. Но так ли это на самом деле? Американская писательница и исследовательница кошачьего поведения Моди Рамос рассказала о кошачьих эмоциях на страницах издания Cattitude Daily.

По ее словам, причин для скепсиса на самом деле больше, чем причин считать, что котам действительно присуща мстительность. И хотя людям нравится думать, что наши любимые четвероногие товарищи имеют человеческие эмоции, это в большей степени миф, чем правда.

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Впрочем, это не значит, что коты не способны на сложные эмоции и чувства. В 2015 году было проведено исследование, которое проверяло социальное поведение котов. Оно подтвердило, что коты могут читать выражение лица своего хозяина. Коты даже будут смотреть, куда вы указываете, или смотреть на то, на что вы смотрите. Кошачьи также ценят внимание и время, проведенное со своими хозяевами, и в некоторых случаях они на самом деле предпочитают человеческую привязанность еде и игрушкам.

Но большинство экспертов соглашаются, что проблемы в поведении кота не являются злонамеренными. Чаще всего это способ вашей кошки выразить, что ей нужно что-то от вас, чтобы чувствовать себя комфортнее. Стресс является тем, что подпитывает эти вспышки плохого поведения. Новый человек в доме, новое домашнее животное, переезд в другое жилье или даже запах другого животного могут вызвать у кошек стресс.

Кроме того кошачье восприятие времени отличается от человеческого, и это влияет на способность планировать свои действия. "Чтобы совершить злобный поступок, нужно сознательно хотеть причинить боль, обидеть или разозлить кого-то. Концепция затаивания гнева или неприязни к человеку не касается кошачьих. Это в значительной степени объясняется тем, что кошачьи живут и действуют в текущем моменте", - объясняет Моди Рамос.

Это не значит, что кошки не могут запомнить что-то и научиться чему-то - это у них получается довольно хорошо. Но то, что выглядит как спланированная месть, на самом деле является скорее инстинктом, проявлением тревоги или неуверенности.

"Так что в следующий раз, когда ваш котенок разобьет чашку с водой или повиснет на ваших новых шторах, знайте - они делают это не для того, чтобы свести вас с ума. Им просто интересно или они просто хотят вашего полного внимания", - объясняет специалист по кошачьему поведению.

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