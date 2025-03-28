Удары молнии стали главным козырем в борьбе за жизнь для одного тропического дерева.

Молния - одно из самых опасных природных явлений, которое представляет угрозу не только для людей, но и для природных экосистем. Молния вполне способна вызвать степной или лесной пожар, или прямым попаданием разбить отдельное дерево. Однако есть деревья, для которых удар молнии становится настоящим подарком, пишет научный вестник Earth.com.

В глубинах панамских тропических лесов растут деревья вида Dipteryx oleifera. Для них молния не смертельна - она на самом деле может помочь им выжить, свидетельствуют результаты исследования, опубликованного в New Phytologist.

Лесной эколог Эван Гора из Института экосистемных исследований Кэри (США) заинтересовался темой в 2015 году, когда заметил, что после попадания молнии дерево Dipteryx oleifera осталось почти неповрежденным. При этом удар был достаточно сильным, чтобы уничтожить не только паразитическую лиану, которая держалась за крону Dipteryx oleifera, но и более десятка деревьев других видов вокруг.

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"Увидеть, что бывают деревья, в которые попадает молния, и они в порядке, было просто потрясающе", - сказал ученый.

Заинтригованный исследователь и его команда начали уделять больше внимания деревьям Dipteryx, пораженным молнией. Они постоянно находили одну и ту же закономерность: деревья жили и процветали. Так что это не была случайность.

В общем ученые отследили судьбу 93 деревьев, пораженных молниями в заповеднике Барро Колорадо в Панаме. Среди них было девять Dipteryx oleifera: повреждения были минимальными - немного обожженной коры, несколько потерянных листьев. Зато деревья других видов в среднем теряли в 5,7 раз больше листьев, а 64% из них погибли в последующие два года.

Dipteryx oleifera не просто выживали после удара молнии, но и получали больше пространства вокруг себя, поскольку молния убивала другие деревья рядом. В среднем каждый удар уничтожал 9,2 дерева рядом. Это не просто выживание - это стратегическая очистка от соперников, говорят исследователи. Что не менее важно, удар молнии убивал 78% паразитических лиан - главного врага деревьев в тропическом лесу.

Наблюдения показали, что в результате ударов молнии и уничтожения конкурентов деревья Dipteryx развивались быстрее и в целом становились примерно на четыре метра выше своих ближайших соседей. А это критически важно в конкуренции за солнечный свет.

Интересно, что это является замкнутым циклом. В результате удара молнии деревья Dipteryx вырастают выше. А поскольку они становятся выше соседей, повышается вероятность, что молния попадет в них повторно. И это станет очередным толчком к дальнейшему росту дерева.

Исследователи даже подсчитали, что молния попадает в каждое дерево Dipteryx oleifera примерно раз в 56 лет. А живут эти деревья несколько веков, возможно, более тысячи лет. Одно дерево, за которым наблюдали в рамках исследования, подверглось двум ударам молнии за пять лет и не показало никаких негативных последствий.

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