Он относится к стихии воздуха и имеет только один вариант названия.

Астрология сейчас в тренде у многих украинцев - некоторые едва ли не ежедневно сверяются с тем, что пророчит будущее знакам зодиака. В то же время не все знают, как то или иное созвездие верно перевести на украинский. Трудности возникают с воздушным знаком - "терезы" или "весы", и вообще с этим словом.

Это прослеживается на примере ошибки известной украинской певицы Тины Кароль, которая, хотя и хорошо владеет украинским, неправильно оговорилась о "весах". Она поставила не верно ударение, рассказывая о том, как взвешивалась. На этом акцентировал известный украинский языковед Александр Авраменко - фрагмент об этом есть в его экспресс-уроке.

По словам языковеда, правильно ставить ударение именно на последний слог слова, а не на первый, как произнесла Кароль. В то же время упомянутый знак зодиака нельзя называть "весами". В этом и заключается разница между синонимами.

"Хотя эти слова и синонимы, однако они имеют различия в значении. "Терези" - это рычажные весы, то есть те, что состоят из двух чаш - на одну кладут предмет для взвешивания, а на вторую гири. С "терезами", например, изображают Фемиду (греческую богиню справедливости - УНИАН). А весы могут быть разными, например, электронными", - пояснил Авраменко.

То есть, относительно знака зодиака мы тоже говорим не "весы", а "терези" на украинском. Не зря именно ими его часто иллюстрируют.

Віталіє или Віталію - как обратиться к мужчине

В одном из уроков Авраменко также объяснил, как правильно ставить в звательный падеж разные мужские имена, ориентируясь на их окончания. Есть разные правила для гласных, согласных и так далее.

Например, как скажете, говоря о действующем мэре Киева - "Віталіє Кличко" или "Віталію Кличко"? Предлагаем урок языковеда, в котором этот момент объясняется.

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