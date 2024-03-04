Узнайте, кому стоит выбирать себе в партнеры человека этой стихии, а кому лучше отказаться от него.

Считается, что Весы - знак Зодиака, который способен сбалансировать даже самые трудные ситуации и людей. Это прирожденный дипломат, умеющий найти подход даже к самым трудным собеседникам. Но это еще не означает, что абсолютно со всеми партнерами у Весов будут идеальные взаимоотношения.

Кому подходят и не подходят Весы - совместимость по знаку Зодиака

Эзотерики говорят, что Весы - настоящие эстеты и ценители всего прекрасного. Они легко могут приспособиться к любой ситуации, а также пытаются избежать рутины, поэтому всегда находятся в поисках новых впечатлений и приключений. Посмотрим, кого им стоит выбирать в пару, а от кого лучше отказаться:

Овен и Весы - совместимость средняя, потому что воздушный знак может не успевать за огненным. Весам придется приложить немалые усилия, чтобы всегда разделять идеи и планы Овна.

- совместимость средняя, потому что воздушный знак может не успевать за огненным. Весам придется приложить немалые усилия, чтобы всегда разделять идеи и планы Овна. Телец и Весы - совместимость средняя, придется идти на жертвы и компромиссы. Телец слишком однообразен и прогнозируем для Весов, поэтому если хочется построить такие отношения, необходимо включать фантазию.

- совместимость средняя, придется идти на жертвы и компромиссы. Телец слишком однообразен и прогнозируем для Весов, поэтому если хочется построить такие отношения, необходимо включать фантазию. Близнецы и Весы - совместимость высокая, но союз вряд ли будет долговечным, потому что для Близнецов вся жизнь - это драма, а Весам трудно жить в таком эмоциональном напряжении.

- совместимость высокая, но союз вряд ли будет долговечным, потому что для Близнецов вся жизнь - это драма, а Весам трудно жить в таком эмоциональном напряжении. Рак и Весы - совместимость низкая из-за постоянных перемен, которые необходимы Весам (Рак так жить не сможет). Рак - это домосед, а Весы хотят путешествий. Несмотря на это, воздушному знаку все-таки необходим такой "стабилизатор".

- совместимость низкая из-за постоянных перемен, которые необходимы Весам (Рак так жить не сможет). Рак - это домосед, а Весы хотят путешествий. Несмотря на это, воздушному знаку все-таки необходим такой "стабилизатор". Лев и Весы - совместимость высокая, но нужно быть осторожными с тратами (транжирой можно назвать обоих партнеров). Энергии Льва и Весов хватит, чтобы достичь любых поставленных целей.

- совместимость высокая, но нужно быть осторожными с тратами (транжирой можно назвать обоих партнеров). Энергии Льва и Весов хватит, чтобы достичь любых поставленных целей. Дева и Весы - совместимость средняя - между партнерами действительно сильные чувства. Любящие сердца будут биться в унисон и думать друг о друге, а не об окружающих проблемах, но из-за этого рискуют расстаться как только узнают о рутине в быту.

- совместимость средняя - между партнерами действительно сильные чувства. Любящие сердца будут биться в унисон и думать друг о друге, а не об окружающих проблемах, но из-за этого рискуют расстаться как только узнают о рутине в быту. Весы и Весы - совместимость низкая, несмотря на схожесть характеров. Все эмоции в паре, кроме любви, будут с двойным ударом - и горе, и разочарования, и скука. Такого давления ни один из партнеров не выдержит.

- совместимость низкая, несмотря на схожесть характеров. Все эмоции в паре, кроме любви, будут с двойным ударом - и горе, и разочарования, и скука. Такого давления ни один из партнеров не выдержит. Весы и Скорпион - совместимость высокая, но важно учитывать, что на протяжении всех отношений властный Скорпион будет постоянно пытаться взять контроль над Весами и нарушить их внутренний баланс.

- совместимость высокая, но важно учитывать, что на протяжении всех отношений властный Скорпион будет постоянно пытаться взять контроль над Весами и нарушить их внутренний баланс. Стрелец и Весы - совместимость высокая, потому что этот союз как будто благословен самим Господом. Этим двоим будет очень уютно вместе, они точно смогут найти общий язык и договориться обо всем.

- совместимость высокая, потому что этот союз как будто благословен самим Господом. Этим двоим будет очень уютно вместе, они точно смогут найти общий язык и договориться обо всем. Козерог и Весы - совместимость низкая, потому что Козерог может быть очарован Весами до тех пор, пока не начнет жить с таким партнером. Лень, меланхоличность и несерьезность будут серьезной проблемой для совместного быта.

- совместимость низкая, потому что Козерог может быть очарован Весами до тех пор, пока не начнет жить с таким партнером. Лень, меланхоличность и несерьезность будут серьезной проблемой для совместного быта. Водолей и Весы - совместимость высокая, если не хотите ничего серьезного. Страсть, отсутствие обязательств и "правил" - всё это будет радовать обоих партнеров. Единственное, что может разрушить союз - любые плохие привычки и пристрастия Весов или Водолея.

- совместимость высокая, если не хотите ничего серьезного. Страсть, отсутствие обязательств и "правил" - всё это будет радовать обоих партнеров. Единственное, что может разрушить союз - любые плохие привычки и пристрастия Весов или Водолея. Весы и Рыбы - совместимость низкая, потому что такие отношения могут быть очень недолгими. Даже для воздушной стихии Весов мечтательность Рыб - это "слишком". Для короткого и приятного романа подойдет, но если хотите строить будущее - выберите кого-то получше.

Из этого списка понятно, что знак Зодиака Весы сможет построить долгие и счастливые отношения с Близнецами, Львом, Скорпионом, Стрельцом и Водолеем. Если не хочется упасть в депрессию и разочароваться в жизни, не начинайте отношения с Рыбами, Раком, Весами и Козерогом.

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