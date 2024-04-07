Возможно, не все в курсе, как поставить имя мэра Киева или другого мужчины в звательный падеж.

Украинский язык - фундамент, на котором держится наша нация. Однако правила правильного правописания время от времени меняются, а тем, кто раньше общался или все еще общается на русском, успеть за новациями еще сложнее.

Например, не все в курсе, как отменить имя мэра Киева в звательном падеже: скажете "Віталіє Кличко" или "Віталію Кличко"? Предлагаем актуальный урок языковеда Александра Авраменко о том, как правильно обращаться к парням.

"Чоловічі імена на "а" - Микола, Микита і подібні мають у кличному відмінку закінчення "о". Тобто кажемо - Миколо, Микито тощо. Але імена на твердий приголосний, наприклад: Іван, Петро тощо - у кличному відмінку мають закінчення "е". Кажемо - Іване, Петре", - пояснил Авраменко.

В случае с именем Виталий работает другое правило. Если мужское имя заканчивается на мягкую согласную ("й" или "ю"), то в звательном падеже следует использовать окончание "ю". "Сергію, Володю і так само Віталію!" - подчеркнул Авраменко.

Он пошутил, что "Віталіє" - это форма обращения к девушкам.

Как правильно сказать "мнительный" на украинском

Самый известный украинский учитель также в одном из уроков подсказал, как правильно перевести с русского прилагательное "мнительный". Обычно украинцы из-за отсутствия вариантов начинают среди предложений вставлять русские кальки. Но, подобные экспресс-уроки способны помочь каждому исправить проблемные моменты речи.

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