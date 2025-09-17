Молоко делает яичницу немного сухой и лишает насыщенного вкуса.

Яичница-болтунья- одно из самых вкусных блюд для завтрака, но часто она получается немного сухой или без достаточно насыщенного вкуса. Многие люди готовят ее с молоком, но автор статьи на страницах Express Кэтрин Макфиллипс советует заменить его другим ингредиентом.

По ее словам, молоко "разбавляет вкус яиц" и приводит к их слипанию на сковороде. "Самый простой способ получить более кремовую яичницу - просто полностью отказаться от молока и добавить взамен к яичной смеси ложку сметаны", - пишет Макфиллипс.

По ее мнению, более густая консистенция сметаны помогает регулировать температуру, благодаря чему яйца готовятся медленнее, и меньше шансов, что они пересохнут на сковороде. Это также помогает яйцам иметь более шелковистую и похожую на заварной крем текстуру.

"Я также считаю, что яичница, приготовленная со сметаной, имеет гораздо более насыщенный вкус, поэтому она значительно сытнее", - добавила автор.

К тому же, по ее словам, готовить яичницу с добавлением сметаны это несложно и занимает менее 10 минут.

Ингредиенты для идеальной яичницы

• 2 больших яйца;

• 1 столовая ложка сметаны;

• 1 чайная ложка сливочного масла;

• соль и перец.

По желанию можно еще добавить сыр и лук.

Как приготовить

• Разбейте яйца в миску и тщательно взбейте их венчиком, чтобы яичница получилась более пышной. Добавьте сметану и продолжайте взбивать, пока не получите однородную смесь. Посолите.

• Поставьте сковороду на средне-слабый огонь и положите на нее сливочное масло. Как только оно растает - вылейте яичную смесь.

• Оставьте яйца примерно на 10 секунд, а затем начните помешивать их лопаткой. Просто медленно помешивайте, накрывая сгустками те части, которые еще жидкие.

• Когда яйца полностью "схватятся", снимите их с огня и оставьте еще на несколько минут на сковороде. После этого яичницу положите на тост и приправьте перцем.

Ранее УНИАН рассказывал, на чем пожарить идеальную яичницу. Три шеф-повара задали этот вопрос, и все дали одинаковый ответ: однозначно на сливочном масле. По словам одной из экспертом, благодаря этому продукту края яиц во время жарки становятся кружевными, золотистыми, а желток остается насыщенным и жидким.

