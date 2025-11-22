В общей сложности континент включает более двух десятков стран, которые охватывают большое разнообразие культур, климатических и природных условий.

Северная Америка - это гораздо больше, чем просто США, Канада и Мексика. В общей сложности континент включает более двух десятков стран, которые охватывают большое разнообразие культур, климатических и природных условий.

Как пишет Iflscience, это связано с тем, что Центральную Америку и Карибский бассейн можно считать "субрегионами" Северной Америки. С учетом этих территорий континент включает 23 независимых государства:

Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Канада, Коста-Рика, Куба, Доминика, Доминиканская Республика, Сальвадор, Гренада, Гватемала, Гаити, Гондурас, Ямайка, Мексика, Никарагуа, Панама, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Тринидад и Тобаго и США.

В его состав (по совпадению) также входят 23 другие несамоуправляющиеся территории:

Ангилья, Аруба, Бермудские острова, Бонэйр, Британские Виргинские острова, Каймановы острова, остров Клиппертон, Кюрасао, федеральные владения Венесуэлы, Гренландия, Гваделупа, Мартиника, Монтсеррат, Пуэрто-Рико, Теркс и Кайкос, Саба, Сен-Бартелеми, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон, Сан-Андрес и Провиденсия, Синт-Эстатиус, Синт-Мартен и Виргинские острова.

Определение континента – своего рода минное поле, и не существует единой всемирной организации, которая официально определяла бы континенты мира.

Многие еще со школы знают, что существуют такие континенты: Евразия, Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. Но существуют веские аргументы в пользу того, что континентов может быть от четырех до девяти, в зависимости от способа измерения.

Но, как отметило издание, даже если рассматривать тектонические плиты, огромные пласты медленно движущейся литосферы, границы континентов неопределенны.

Североамериканская плита охватывает большую часть, но не всю территории США, Канады и Мексики, а также Кубу, Багамские острова, Гренландию, крайний северо-западный край Сибири, северную Японию и части Исландии и Азорских островов.

В конечном счете, то, что мы считаем континентом, формируется в такой же степени политикой, культурой и историей человечества, как и геологией или географией", - отметило издание.

