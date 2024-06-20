Китай собственными руками уничтожает фундамент, на котором стоит российская экономика и ее геополитический вес.

Эра нефтяных империй, таких как Россия, похоже, подходит к концу. Китай на наших глазах завершает энергетическую революцию, отодвигая нефть на второй план и выводя вперед солнечную энергетику. Об этом пишет колумнист авторитетного бизнес-издания Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Он отмечает, что большинство людей хотя бы оджгнажды слышали о таких компаниях как Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, ConocoPhillips и Eni - крупных нефтяных компаниях, которые за свое влияние на мировую энергетику в прошлом веке назвали "Семью сестрами".

Вместе с тем большинство людей никогда не слышали о Tongwei, GCL Technology Holdings, Xinte Energy, Longi Green Energy Technology, Trina Solar, JA Solar Technology и Jinko Solar - крупных китайских компаниях, специализирующихся на технологиях солнечной энергетики.

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"Если первые названия являются знакомыми гигантами, а вторые малоизвестны, вы можете переосмыслить свое отношение к компаниям, которые обеспечивают мир энергией. С разумной точки зрения, последние являются такими же значимыми, если не большими, чем нефтяные империи", - пишет колумнист.

Он приводит статистику, согласно которой производители оборудования для электростанций уже вплотную приблизились к нефтяным гигантам, если подсчитать объемы чистой энергии, которую можно получить из продукции именно этих компаний - добытой нефти и из солнечных панелей.

Однако по другим показателям нефтяные компании уже начинают отставать. Например, по объемам производства энергии на единицу инвестиций. Разработка нефтяной скважины требует определенных вложений, которые затем обеспечат поступление нефти в течение определенного срока. Так же строительство солнечной электростанции требует вложений, чтобы потом длительное время получать почти бесплатную энергию.

В конце концов запасы нефти в скважине исчерпаются, а оборудование солнечной электростанции износится - в обоих случаях потребуются новые инвестиции для разработки нового месторождения нефти и для модернизации солнечной электростанции. Но уже сейчас компании солнечного сектора опережают нефтяные компании по объемам энергии, которую они обеспечат до начала нового цикла таких инвестиций.

"Любое сравнение между нефтью и солнечной энергией можно критиковать за сравнение яблок с апельсинами. Но если вы покупаете яблоки и апельсины, вы часто получаете этикетку с информацией о том, сколько калорий они содержат. И мы должны сделать то же самое для экзоджоулей, которые обеспечивает нефть и солнечный бизнес. Фрукты, топливо и электричество - все это в конечном итоге обеспечивает измеряемый поток энергии", - пишет обозреватель.

В заключение он добавляет, что именно нефть в значительной степени обеспечила геополитическое влияние США, России и странам Персидского залива в предыдущие десятилетия. В будущем такое влияние будет давать солнечная энергетика, а здесь сегодня доминирует Китай.

Мировой рынок энергетики: последние новости

Как писал УНИАН, в течение более чем двадцатилетнего правления Владимира Путина газ и нефть были его важнейшими инструментами геополитического влияния, пока вторжение в Украину не изменило это. Однако, несмотря на санкции, Россия остается главным экспортером атомных электростанций. Она участвует в строительстве более трети новых реакторов, строящихся в мире, в частности в Китае, Индии, Иране и Египте. И это тоже может быть инструментом долговременного политического влияния.

Также мы рассказывали, что страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти до 2025 года, чтобы "подогреть" цены. Группа экспортеров нефти стремится поддержать рынок на фоне прохладного роста глобального спроса.

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