Зеленая энергетика уже имеет больше влияния, чем на пике имели нефтяные компании / фото ua.depositphotos.com

Эра нефтяных империй, таких как Россия, похоже, подходит к концу. Китай на наших глазах завершает энергетическую революцию, отодвигая нефть на второй план и выводя вперед солнечную энергетику. Об этом пишет колумнист авторитетного бизнес-издания Bloomberg Дэвид Фиклинг.

Он отмечает, что большинство людей хотя бы оджгнажды слышали о таких компаниях как Exxon Mobil, Chevron, Shell, BP, TotalEnergies, ConocoPhillips и Eni - крупных нефтяных компаниях, которые за свое влияние на мировую энергетику в прошлом веке назвали "Семью сестрами".

Вместе с тем большинство людей никогда не слышали о Tongwei, GCL Technology Holdings, Xinte Energy, Longi Green Energy Technology, Trina Solar, JA Solar Technology и Jinko Solar - крупных китайских компаниях, специализирующихся на технологиях солнечной энергетики.

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"Если первые названия являются знакомыми гигантами, а вторые малоизвестны, вы можете переосмыслить свое отношение к компаниям, которые обеспечивают мир энергией. С разумной точки зрения, последние являются такими же значимыми, если не большими, чем нефтяные империи", - пишет колумнист.

Он приводит статистику, согласно которой производители оборудования для электростанций уже вплотную приблизились к нефтяным гигантам, если подсчитать объемы чистой энергии, которую можно получить из продукции именно этих компаний - добытой нефти и из солнечных панелей.

инфографика bloomberg.com

Однако по другим показателям нефтяные компании уже начинают отставать. Например, по объемам производства энергии на единицу инвестиций. Разработка нефтяной скважины требует определенных вложений, которые затем обеспечат поступление нефти в течение определенного срока. Так же строительство солнечной электростанции требует вложений, чтобы потом длительное время получать почти бесплатную энергию.

В конце концов запасы нефти в скважине исчерпаются, а оборудование солнечной электростанции износится - в обоих случаях потребуются новые инвестиции для разработки нового месторождения нефти и для модернизации солнечной электростанции. Но уже сейчас компании солнечного сектора опережают нефтяные компании по объемам энергии, которую они обеспечат до начала нового цикла таких инвестиций.

инфографика bloomberg.com

"Любое сравнение между нефтью и солнечной энергией можно критиковать за сравнение яблок с апельсинами. Но если вы покупаете яблоки и апельсины, вы часто получаете этикетку с информацией о том, сколько калорий они содержат. И мы должны сделать то же самое для экзоджоулей, которые обеспечивает нефть и солнечный бизнес. Фрукты, топливо и электричество - все это в конечном итоге обеспечивает измеряемый поток энергии", - пишет обозреватель.

В заключение он добавляет, что именно нефть в значительной степени обеспечила геополитическое влияние США, России и странам Персидского залива в предыдущие десятилетия. В будущем такое влияние будет давать солнечная энергетика, а здесь сегодня доминирует Китай.

Мировой рынок энергетики: последние новости

Как писал УНИАН, в течение более чем двадцатилетнего правления Владимира Путина газ и нефть были его важнейшими инструментами геополитического влияния, пока вторжение в Украину не изменило это. Однако, несмотря на санкции, Россия остается главным экспортером атомных электростанций. Она участвует в строительстве более трети новых реакторов, строящихся в мире, в частности в Китае, Индии, Иране и Египте. И это тоже может быть инструментом долговременного политического влияния.

Также мы рассказывали, что страны ОПЕК+ согласовали сокращение добычи нефти до 2025 года, чтобы "подогреть" цены. Группа экспортеров нефти стремится поддержать рынок на фоне прохладного роста глобального спроса.

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