Черепаху зовут Джонатан.

В мире живет самое старое наземное животное, а именно черепаха Джонатан, которая пережила 40 президентов США. Никто точно не знает, сколько лет этой черепахе, поскольку Джонатан прибыл взрослым на южноатлантический остров Святой Елены в 1882 году как подарок будущему губернатору британских заморских территорий Уильяму Грей-Вильсону. Об этом пишет IFLScience.

"Учитывая зрелость Джонатана в то время, можно предположить, что ему было не менее 50 лет - и поэтому, когда в 2022 году ему наконец назначили официальный день рождения, он пришелся на 4 декабря 1832 года", - говорится в материале.

Поэтому в этом году животному исполнится по меньшей мере 193 года. За это время черепаха пережила президентов США от Эндрю Джексона до Дональда Трампа.

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Как отметил ветеринар Джо Холлинс в 2023 году во время церемонии Книги рекордов Гиннеса, вероятно, Джонатан уже не может чувствовать запахи, а зрение он потерял из-за катаракты, однако его аппетит "остается острым".

"Он любит банан, но от него у него во рту появляется резинка. Сердечки салата, хоть и не очень питательные, но любимые. Он также очень любит капусту, огурец, яблоко, другие сезонные фрукты, морковь - хороший источник пищевых волокон, которые он любит",- рассказал Холлинс о любимых лакомствах Джонатана.

Ветеринар также рассказал о графике черепахи:

"Он наслаждается солнцем, но в очень жаркие дни прячется в тени. В прохладные дни он загорает - его длинная шея и ноги полностью вытянуты из панциря, чтобы поглощать тепло и передавать его в сердцевину. В холодные зимние дни он зарывается в лиственную плесень или скошенную траву и остается там на целый день".

Кроме того, известно, что Джонатан живет с двумя другими черепахами, а именно Эммой и Фредом.

"Несмотря на свой возраст, Джонатан все еще обладает хорошим либидо, и мы часто видим, как он спаривается с Эммой, а иногда и с Фредом", - добавил ветеринар.

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