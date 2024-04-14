Некоторые путаются, как поставить слово "Лондон" в родительный падеж.

Известный филолог и учитель Украины Александр Авраменко объяснил, как поставить слово "Лондон" в родительный падеж. Языковеда возмутило то, что еще несколько лет назад афиши украинских кинотеатров предлагали посмотреть фильм: "Падіння Лондону".

Уже догадались, в чем кроется ошибка? Оказывается, не все знают, как следует говорить - "ЛондонА" или "ЛондонУ". Аналогичная ситуация со столицей Италии - Римом. Над ним тоже поиздевались. Вероятно, вы слышали о фильме "Усі дороги ведуть до Риму".

"Кажемо не Риму і не Лондону. А РимА та ЛондонА. Запам'ятайте, у назвах міст чоловічого роду треба вживати закінчення "а" в родовому відмінку. Наприклад, слово "Лондон". Немає кого/чого? Немає ЛондонА!" - акцентировал учитель.

Грунт или ґрунт - как говорить

В украинском языке также есть ряд слов с твердой буквой "ґ", которые надо раз заучить. Их не так много, как может показаться, объяснил учитель Авраменко. Он привел на уроке в качестве примера ошибку мэра Киева Виталя Кличко, который умудрился в слове "рейтинг" сделать две ошибки. Правило, назвал привел Авраменко, касается и слов "грунт" или "ґрунт". Как следует сказать - предлагаем объяснение филолога.

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