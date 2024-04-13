Существует единое правило правописания этого слова. В эпицентре внимания ошибка мэра Кличко.

Языковед Александр Авраменко объяснил, как писать и произносить проблематичное слово - "грунт" или "ґрунт". Ведь грамотно общаться на украинском гораздо приятнее.

К тому же никогда не поздно учиться на ошибках: как на своих, так и на чужих, подчеркнул знаменитый филолог. В эпицентре внимания его урока оказалась ошибка мэра Киева Виталия Кличко, который произнес слово "рейтинг" с твердой буквой "ґ", а также с буквой "і", вместо "и" (сказал как "рейтінг"). Фрагмент об этом есть в ролике.

"В нашій мові зовсім небагато слів з буквою "ґ". Назву найуживаніші: ґава, ґрунт, аґрус, ґанок, ґиґнути, ґудзик, ґрати, ґуля, дзиґа. Але тільки не "рейтинґ!"", - пояснил Авраменко.

Также упомянутый чиновник забыл, что в грамматике существует так называемое правило "девятки", которое следует применять и в слове "рейтинг". Оно касается написания буквы "и" после согласных, пояснил учитель.

"Після звуків д, т, з, с, ц, р, ж, ш, ч - треба вимовляти і відповідно писати "и"", - напомнил филолог.

Авраменко раскрыл нежелательный комплимент украинке

В украинском есть много грамматических нюансов, которые часто связаны с тем, что украинцы путают друг с другом украинские и русские слова и соответствующие правила написания. В частности, комплимент девушке: "Ви добре виглядаєте" - не желательный вариант. Ведь глагол "выглядеть" имеет другое значение в нашем языке. Как сказать правильно фразу - смотри в уроке Авраменко.

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