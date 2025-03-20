Среди наиболее популярных - совет больше спать.

Психическое здоровье является важной частью общего благополучия человека, поскольку влияет на все сферы жизни - от физического состояния до взаимоотношений и профессиональной деятельности.

Люди с крепким психическим здоровьем способны лучше справляться с жизненными трудностями, сохранять эмоциональное равновесие и находить радость в повседневных вещах. Пользователей американского сайта Reddit спросили, что существенно улучшило их психическое здоровье. Они дали интересные ответы.

Например, много реакций собрал комментарий PushedToTheLimitt, который рассказал, что выбирает "дремать, как малыш, вместо того, чтобы напрягаться, как взрослый". Его активно поддержали в комментариях:

Видео дня

"Сон так недооценивают. Я его обожаю".

"Меня осуждают за ежедневный послеобеденный сон, но мне все равно, я люблю его, потому что от него я чувствую себя хорошо".

Люди привлекли внимание и к необходимости отдыхать от социальных сетей и работы, а также рассказали, что их жизнь стала лучше после завершения токсичных отношений:

"Отключить уведомления о рабочей почте на телефоне".

"Удалить инстаграм, снапчат и тикток. Это освежает, когда не знаешь, что делают другие".

"Проводить время на свежем воздухе, на природе".

"Отсекать "друзей", которые истощают энергию".

"Покинуть токсичную работу и найти ту, которая действительно имеет достойный баланс между работой и личной жизнью".

"Расстаться с бывшим".

Одна из женщин добавила, что ей очень помогло рисование - она не имеет соответствующих навыков, но во время работы над картиной время для нее останавливается, удерживая ее от ощущения обреченности. А другой пользователь дал довольно простой совет:

"Подумайте о том, как мало вы думаете или беспокоитесь о других людях, а затем осознайте, что так же мало люди беспокоятся о вас. Вы можете делать свои собственные странные вещи, и в конце концов, если это делает вас счастливыми, это все, что имеет значение".

Как улучшить психическое здоровье

Согласно исследованиям ученых, люди могут развивать свою психическую силу. УНИАН публиковал советы от специалистов, которые знают, как сделать жизнь более полноценной.

Еще до начала полномасштабной войны в Украине фиксировали особенно высокий уровень депрессии. Тогда в Министерстве здравоохранения обнародовали список простых правил, которые помогут улучшить психическое здоровье.

Вас также могут заинтересовать новости: