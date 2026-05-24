Чтобы исправить ошибку, нужно переместить одну спичку: быстрый тест на IQ

Иногда правильный ответ скрывается там, где его меньше всего ожидаешь.

Головоломки со спичками редко удается решить с первого раза. Чтобы прийти к результату, вам следует отойти от банального и мыслить нестандартно – в буквальном смысле.

Когда найдете решение, вы поймете, что иногда для этого достаточно всего одного шага.

Анализируйте каждый элемент уравнения отдельно. Какое число выглядит "почти правильным"? Какую палочку можно переставить, чтобы изменить только один символ?

Попробуйте также предложить эту головоломку друзьям и сравните, кто справится быстрее!

Неправильное уравнение: 9-6=2.

Вы должны исправить, переместив только одну спичку.

Однако задача становится еще сложнее из-за времени, отведенного на решение: 5 секунд.

Удалось ли вам решить задачу? Если нет – не расстраивайтесь, это отличное упражнение для мозга, которое пошло вам на пользу.

Правильное решение: перемещение одной спички из цифры 2 превращает ее в 3, что дает правильный результат 9-6=3.

Чем больше вы практикуетесь в решении подобных задач, тем быстрее и эффективнее вы будете с ними справляться.

Другие головоломки

Попробуйте исправить уравнение 1 + 9 = 15. Для этого нужно переместить две спички, и у вас на это задание будет всего 10 секунд.

Проверьте себя в еще одной головоломке со спичками. В ней нужно исправить ошибку в уравнении 6+1=12, и для этого вы можете переставить только одну спичку. Справиться нужно за 8 секунд.

