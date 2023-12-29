Какой вариант в контексте Нового года и его временных границ правильный.

Самый известный филолог Украины дал подсказку, как правильно выразиться относительно тех или иных границ времени.

Например, как сказать: "Празднуем Новый год с 31 декабря "по" 1 января" или же "Празднуем Новый год с 31 декабря "до" 1 января. Как выяснилось в уроке учителя, правильные оба варианта.

"Запомните, оба варианта правильные! Правда, предлог "по" для обозначения временных границ считается разговорным вариантом", - акцентировал языковед.

В то же время Авраменко отметил, в последнее время в деловых бумагах и судопроизводстве наблюдается интересная тенденция: к примеру, когда говорят с первого "по" пятое января, то имеют в виду именно пять дней, а когда говорят с первого "до" пятого января, то только четыре дня - первое, второе, третье и четвертое июня.

Чтобы избежать недоразумений в таких ситуациях, филолог советует использовать слово "включительно". Например, с 1 по 5 января включительно - тогда все друг друга точно поймут.

Авраменко объяснил, как обратиться к правоохранителям

В одном из своих уроков Авраменко акцентировал: "полицай", "полисмен", "коп", "фараон" и другие альтернативные "народные" варианты обращения в отношении правоохранителя - недопустимы. Более того, слово "полицейский" - тоже не слишком правильное. Есть более подходящее слово в отношении подчиненных МВД - Авраменко уточнил, как обратиться к правоохранителям.

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