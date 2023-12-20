Языковед Авраменко уточнил разницу в употреблении схожих по значению слов.

Иногда некоторые слова в украинском языке могут казаться почти "одинаковыми" по значению. У населения часто возникает оказия с тройкой слов: "вірогідний", "імовірний", "достовірний"

Известный языковед Александр Авраменко объяснил на простом примере, как понять разницу между ними в одном из своих уроков. Не обошлось без упоминания о Ярославе Мудром.

""Вірогідний" - это вполне правильный, проверенный... Слово образовано от соединения слов "гідний віри". Близкое по значению этого слова прилагательное "достовірний" - это то, что не вызывает сомнений, точное. А вот "імовірний" - это нечто возможное, что, как мы думаем, может сбыться", - сказал он.

А вот, собственно, и пример Авраменко:

"Створення бібліотеки Ярославом Мудрим при Софії Київській - достовірний факт, він зафіксований літописом "Повість минулих літ". Імовірно, що книжки бібліотеки були лише релігійного змісту. Імовірно - бо вчені це припускають, адже бібліотека не дійшла до наших днів".

Итак, делаем вывод, неоспоримый, проверенный факт - это "достовірний" и "вирогідний". А вот, когда мы лишь предполагаем что-то возможное, употребляем слово "імовірний".

Авраменко объяснил, в чем коварство фразы "за замовчуванням"

Недавно языковед объяснил также языковую оказию, которая возникает с выражением "за замовчуванням". Часто так говорят омбудсмены об украинском языке. Украинский язык "за замовчуванням" на сайтах - тоже можно не редко увидеть. Но, оказывается, так говорить не совсем правильно. Что в данном случае мы "замовчуємо" - неужели украинский? Есть минимум три варианта, как сказать о том же самом корректно, акцентировал Авраменко.

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