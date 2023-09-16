Запомните речевое клише и больше не будете допускать этой ошибки.

Говоря на такую, казалось бы, простую тему, как спортивные соревнования, можно допустить значительное количество ошибок, даже не заметив этого. На некоторые из распространенных неправильных языковых конструкций обратил внимание лингвист Александр Авраменко.

Нещодавно наша збірна блискуче виступила на Паралімпійських іграх, зайнявши (чи посівши?) третє місце у загальнокомандному заліку…" Запомните языковое клише: место в соревнованиях "посідають", а не "займають", – отметил Авраменко в эфире "Сніданок з 1+1".

Также языковой эксперт отметил, что корректным будет написание названия международных спортивных соревнований для людей с инвалидностью "Параолімпійські ігри", хотя распространенным является вариант "Паралімпійські", который является калькой с английского языка.

"Хоть спортивные чиновники используют эту кальку, я все же советую грамотно называть игры "Параолімпійськіми" – с буквой о", – сказал он.

Говорим на украинском правильно - советы Авраменко

Известный в Украине языковед и топ-учитель Александр Авраменко дал ответ на распространенный вопрос и объяснил, когда употребляется "згідний", а когда "згодний".

Также Авраменко объяснял, как правильно использовать существительные во множественном числе, и можно ли говорить на украинском "три президента".

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