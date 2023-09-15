Оба этих слова есть в украинском языке и употребляются в определенных случаях.

Известный в Украине языковед и топ-учитель Александр Авраменко дал ответ на распространенный вопрос об употреблении слов "згідний" и "згодний".

В эфире "Завтрака с 1+1"он зачитал вопрос зрительницы: "Как правильно говорить: "я згІдна з вами" или "згОдна"? А может, правильно и так, и так?". Лингвист говорит, что оба этих слова имеют право на существование. Однако есть определенные правила относительно их употребления.

"Если мы даем согласие, то можем употреблять оба варианта: згІдний и згОдний. Например: "Батько згодний (згІдний) віддати свою доньку за Андрія", – пояснил Авраменко.

В то же время, по словам учителя, когда речь идет о соответствии с чем-либо, необходимо принимать формы с "і" – згІдний, згідна. Например:

"ЗгІдна з оригіналом копія".

"ЗгІдна з наказом дія".

"А вот только згОдний и згОдна надо использовать со значением солидарности с кем-нибудь. Например:"Я цілком згОдний з друзями (так само вважаю)", – уточнил языковед.

Итак, "згІдний" и "згІдна" – это соответствующий (соответствующая) чему-то. "ЗгОдний" і "згОдна" – это солидарен (солидарна) с кем-то. Когда же даем свое согласие, то правильны оба варианта.

"Три фахівця" или "три фахівці": объяснение Авраменко

Часто люди задают вопрос, как правильно сказать: "Три фахівця" или "три фахівці". Языковед Александр Авраменко объяснил, какой из двух вариантов верен.

По словам топ-учителя с числительными два, три, четыре существительных надо ставить в именительном падеже множественного числа: в единственном числе президент, а во множественном числе – президентИ. Так же со специалистами: "один фахівець", но "три фахівцІ".

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