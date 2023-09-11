Он отметил, что правильно говорить не "три президента", а "три президенти".

Языковед и учитель Александр Авраменко рассказал, в какой форме нужно ставить существительные после числительных.

Он отметил, что правильно говорить не "три президента", а "три президенти".

"С числительными два, три, четыре существительных надо ставить в именительном падеже множественного числа: в единственном числе президент, а во множественном числе - президенты. В единственном числе "фахівець", а во множественном числе - "фахівці", следовательно - "три фахівці". В единственном числе сценарий, во множественном числе-сценарии, следовательно - "четыре сценария", - пояснил языковед.

Он подчеркнул, что с числительными 2, 3 и 4 существительные мужского и женского рода имеют окончания - и, і, ї.

Языковые советы от Авраменко

После переименования Днепропетровска в Днепр в рамках декоммунизации встал вопрос о том, как правильно называть жителей города. И до сих пор оно остается актуальным. Лингвист Александр Авраменко объяснил, образовать название можно двумя способами.

В украинском языке часто неправильно употребляют слово "пара" - путают его со словом "несколько". В нашем языке "пара" означает два предмета, которые между собой чем-то связаны, например, "влюбленная пара", "пара запряженных лошадей", "пара носков", поделился Авраменко.

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