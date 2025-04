Если вы ищете хорошее авто, то стоит обратить внимание на эти модели.

На современном рынке подержанных автомобилей есть много японских машин. Это такие авто, как Honda Civic Si и Toyota GR Corolla, которые быстро стали восходящими звездами.

Издание Top Speed назвало ряд машин, о которых не вспоминают, но они стоят вашего внимания.

1992 Mitsubishi Galant VR-4

Mitsubishi Galant VR-4 1992 года был представлен на рынке для того, чтобы автопроизводитель мог соответствовать правилам Группы А Чемпионата мира по ралли, согласно которым для участия в гонках необходим омологационный автомобиль.

Омологационный автомобиль - это, по сути, уличная версия гоночного автомобиля, участвующего в гонке, которая должна быть продана публике в ограниченном количестве. Таким образом, Mitsubishi Galant VR-4 был очень редким и желанным благодаря своему мощному турбированному двигателю и полной трансмиссии.

1991 Honda CR-X

Honda CR-X была двухдверной версией купе хэтчбека Civic четвертого поколения, выпускавшегося с 1988 по 1991 год. С тех пор CR-X завоевал популярность благодаря легкому стилю кузова и склонности легко модифицироваться. Кроме того, Honda CR-X имеет уникальный вид и доставляет удовольствие от вождения даже в базовой комплектации.

2006 Subaru Legacy GT

Legacy GT 2006 года оснащена турбированным двигателем с мощностью 250 лошадиных сил. Помимо этого она оснащена перевернутыми стойками от WRX STI, а также более жесткими амортизаторами и пружинами во всех четырех углах для улучшения управляемости. В общем, Subaru Legacy была более скромной и утонченной версией WRX STI, отсюда и ее популярность.

2004 Infiniti M45

M45 - это среднеразмерный седан с блочным дизайном. Под его капотом находится большой двигатель V8, который выдает более 300 лошадиных сил. Он отлично ведет себя на дороге, но, не говоря уже о производительности, он очень удобен и вместителен внутри.

2006 Mazdaspeed6

Mazdaspeed6 получил турбонагнетатель для получения 274 лошадиных сил, по сравнению с 153 в версии с естественным всасыванием. Кроме того, он был доступен только с шестиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом, что делало его автомобилем мечты.

2012 Mazdaspeed3

Mazdaspeed3 был высокопроизводительной версией пригородного автомобиля Mazda3. Mazda взяла шасси и усилила его с помощью измененных амортизаторов и пружин, а затем добавила турбонаддув под капот для большей мощности. В результате получилась Mazda3 с энергичным характером и отличной управляемостью.

2007 Subaru WRX

2007 Subaru WRX - это мощный седан, который может легко победить большинство авто на трассе и проехать по легкому бездорожью. Под капотом находится турбированный двигатель, который выдает 224 лошадиные силы на все четыре колеса, что хорошо сочетается со спортивной подвеской.

Популярность Subaru WRX обусловлена его четырехдверной архитектурой и турбированным двигателем, что делает его идеальным авто для модификации или просто для ежедневного использования.

2008 Lexus IS F

Lexus IS F построенный на базе удобного, но спортивного седана IS, поднимает настроение благодаря двигателю V8 и спортивной подвеске. Lexus IS F также обладает внушительным внешним видом с широкими шинами и смелыми крыльями, что делает его отличным авто для тех, кто хочет порадовать внутреннего гонщика.

2005 Mitsubishi Lancer Evolution VIII

Эта версия гоночного седана была оснащена мощным турбированным двигателем и системой полного привода, которая готова к победе в гонках. Lancer Evolution VIII пользуется большим спросом, потому что это один из лучших управляемых седанов на рынке подержанных авто. Кроме того, им очень интересен благодаря острому рулевому управлению. Однако следует отметить, что на шоссе он едет довольно жестко.

1997 Acura Integra Type R

Integra Type R, в частности, модель 1997 года, является одним из самых почитаемых и желанных японских спортивных авто в истории.

Ранее УНИАН писал, что эксперт назвал два дешевых автомобиля, которые не стоит покупать.

