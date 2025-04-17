Эти городские модели могут показаться отличным предложением, но у них есть проблемы с надежностью.

Многие люди считают, что дешевые автомобили могут стать отличным решением для водителей, которые не хотят тратить слишком много денег на покупку транспортных средств. Тем не менее есть и популярные бюджетные модели, ремонт которых может опустошить кошелек, пишет Express.

Автомобильный эксперт по имени Грант в одном из роликов на своем YouTube-канале Scottish Car Clan назвал два недорогих автомобиля, от покупки которых лучше воздержаться. Он подчеркнул, что у этих моделей есть много недостатков.

Одним из таких авто, по словам эксперта, является Opel/Vauxhall Corsa E с 1,4-литровым бензиновым двигателем. Он объяснил, что у этой модели есть проблемы с силовой установкой.

Видео дня

"Как и многие другие Vauxhall, я считаю их очень красивыми автомобилями, но я слышу отсюда стук цепи ГРМ. Лично я бы не выбрал этот автомобиль. Эти автомобили известны тем, что цепи растягиваются, а также выходят из строя натяжители", - поделился Грант.

Эксперт предупредил, что чаще всего проблема возникает у автомобилей с большим пробегом. Он отметил, что этой модели необходимо качественное и своевременное обслуживание.

Также Грант призвал воздержаться от покупки SEAT Leon третьего поколения с 1,6-литровым дизельным двигателем. По его словам, эта силовая установка довольно ненадежная.

Эксперт объяснил, что главная проблема SEAT Leon с дизельным двигателем, как и в случае с Opel/Vauxhall Corsa E, заключается в том, что ремень ГРМ часто выходит из строя.

Какие автомобили лучше не покупать - мнение экспертов

Ранее директор по продажам и маркетингу из CFR Classic Джо Джиранда назвал 4 популярных автомобиля, которые он никогда не купил бы. По словам эксперта, у этих автомобилей много различных проблем.

Кроме того, эксперты назвали 3 самых ненадежных больших кроссовера. У этих больших кроссоверов есть много проблем, о которых предупредили эксперты.

Вас также могут заинтересовать новости: