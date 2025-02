Врач рассказал, что нужно изменить в своей утренней рутине.

Если вы просыпаетесь рано, выбираете "здоровый" вариант завтрака и все равно жир на животе никуда не исчезает, то возможно, виной всему ваша утренняя рутина. Сертифицированный врач Майкл Азиз рассказал порталу Eat This, Not That, как семь распространенных утренних привычек могут заставить ваш организм накапливать больше жира.

1. Выбор обезжиренных продуктов. "Когда вы выбираете обезжиренные продукты, даже обезжиренный йогурт, в них добавляют сахар или даже кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Это приводит к увеличению веса за счет повышения инсулина", - говорит он.

2. Употребление обработанных продуктов. Продукты с низким содержанием углеводов ничем не лучше, поскольку в них добавляют химические вещества, которые повреждают ДНК. Кроме того, нитриты в обработанном мясе связаны увеличением риска рака, утверждает Азиз.

3. Начинать день с рафинированных углеводов. "Избегайте рафинированных углеводов, таких как хлопья, пончики и простые бублики с джемом, поскольку они повышают уровень инсулина и вызывают чувство голода еще до обеда. Инсулин — это гормон, накапливающий жир, который выделяется в больших количествах, когда люди едят сахар", - отмечает он.

4. Употребление сладких напитков. Избегайте сладкого кофе и ароматизированного латте, поскольку в них содержится избыток сахара и лишних калорий.

5. Пропуск утренней зарядки. Доктор Азиз подчеркивает, что "физическая активность по утрам может повысить как ваш метаболизм, так и уровень энергии".

6. Неправильное время приема пищи. Доктор Азиз отмечает, что правильное время приема пищи имеет решающее значение. Поздний завтрак также является хорошей идеей, если вы не голодны. Поздний обед и ранний ужин могут быть способом легко включить ограничение калорий или голодание.

7. Неспособность справиться со стрессом утром. "Управление стрессом очень важно для снижения веса и долголетия", - говорит он.

Как объясняет доктор, кортизол, гормон, выделяемый во время стресса, играет важную роль в накоплении жира. Когда уровень кортизола повышается, это приводит к повышению аппетита. Кортизол также стимулирует выделение грелина, гормона, который также влияет на аппетит, что приводит к увеличению потребления калорий.

Лучшая утренняя рутина для оптимального метаболизма

Попробуйте быструю пробежку, йогу или силовые тренировки утром.

Включите высокоинтенсивные интервальные тренировки после консультации с врачом. HIIT оказывает максимальное влияние на сжигание калорий и долголетие.

Пейте много воды. Добавьте лимон, чтобы помочь пищеварению и потере веса.

Ложитесь спать пораньше и просыпайтесь пораньше.

Практикуйте осознанное питание перед началом дня.

Переключитесь с кофе на зеленый чай - онпомогает ускорить метаболизм и сжигать жир.

Управляйте стрессом с помощью медитации.

