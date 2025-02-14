В списке есть ходьба и кардиотренировки.

Эксперты-тренеры раскрыли самые эффективные упражнения для сжигания упрямого жира на животе, пишет eatthis.com.

"Хотя эксперты подчеркивают, что локальное уменьшение жира нереально, определенные стратегические упражнения могут помочь повысить ваш общий потенциал сжигания жира, одновременно укрепляя корпус", - говорится в публикации.

Жир на животе, также известный как висцеральный жир, представляет опасность для здоровья, предупредил сертифицированный диетолог и дипломированный врач Триста Бест:

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"Во-первых, он находится в передней части тела, где создает значительную нагрузку на сердце и другие жизненно важные органы. Это подвергает человека риску сердечных заболеваний и инсульта, а также других хронических заболеваний".

Как быстро избавиться от жира на животе - 5 упражнений

Как отметил сертифицированный тренер Джой Пулео, кардио и ритмичные упражнения для всего тела - отличные способы задействовать жировые запасы.

Вот, что советуют эксперты:

Начните с ходьбы. Сертифицированный тренер Эшли Паркер Энджел посоветовала начать с интервальной ходьбы: "Ходьба может быть очень эффективным и малотравматичным способом уменьшить жир на животе, благодаря своей способности увеличивать ежедневное сжигание калорий и регулировать уровень стресса, что может снизить уровень кортизола - гормона, связанного с накоплением жира на животе".

Включите кардиотренировки. По словам Пулео, ключ - найти правильный уровень интенсивности. Он рекомендовал такие тренировки: умеренная езда на велосипеде, бег трусцой/бег в устойчивом темпе.

Добавьте силовые тренировки. Эти упражнения помогают нарастить мышечную массу, что увеличивает уровень метаболизма в состоянии покоя, а это значит, что вы будете сжигать больше жира, даже когда не тренируетесь.

Включите динамические движения всего тела. Пулео рекомендует эти ритмичные упражнения для всего тела для максимального сжигания жира: прыжки с приседаниями, берпи.

Завершите статическими удержаниями. Эти статические упражнения создают интенсивное вовлечение мышц, которое помогает наращивать силу корпуса, одновременно повышая метаболизм. Завершите свою программу этими сложными изометрическими упражнениями: удержание планки. приседания у стены.

"Устойчивое сжигание жира достигается за счет последовательных усилий и комплексного подхода. Сочетайте эти рекомендованные экспертами движения со сбалансированной диетой и правильным отдыхом для достижения оптимальных результатов", - говорится в статье.

Напомним, ранее УНИАН писал, сколько нужно бегать, чтобы похудеть.

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