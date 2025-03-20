Девушка рассказала, что нужно сделать с цветком после покупки.

У многих после покупки спатифиллум перестает цвести. Этого можно избежать, если следовать всего паре правил, пишет Mirror.

Владелица спатифиллума поделилась простым трюком, который она использует, чтобы побудить свое комнатное растение цвести.

Рейли Казанова пост в группе Gardening Hints and Tips в Facebook, в котором рассказала свою историю ухода за спатифиллумом. Она рассказала ,что купила цветок 8 месяцев назад и сейчас на нем есть уже четыре белоснежных бутона.

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После покупки девушка сразу же пересадила спатифиллум в большой горшок. Она также упомянула, что использует только фильтрованную воду для полива, ведь спатифиллум может быть чувствителен к химикатам в водопроводной воде.

"Я поддерживаю влажность в комнате на уровне 50–55 процентов, сохраняю почву влажной и опрыскиваю листья растения дважды в день", - поделилась Рейли.

Издание также советует установить горшок со спатифиллумом на поддон с мокрой галькой, чтобы поддерживать хорошую увлажненность. Важно отметить, что эти цветы не любят прямых солнечных лучей, им нужен рассеянный свет.

"Размещайте их вдали от сквозняков и поддерживайте теплую температуру выше 16 градусов", - советует Mirror.

Напоминм, ранее садовод назвала три доступных удобрения для спатифиллума.

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