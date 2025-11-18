Рассказываем, почему в Израиле национальность определяют по матери и что стоит за этим правилом.

Разбираемся, как у евреев определяется национальность, и почему в их традиции она передается именно по материнской линии - какие причины стоят за этим и как это влияет на еврейскую идентичность.

Почему евреи считают национальность по матери

У евреев национальность передается по матери – это известный факт, так работает религиозный закон иудаизма (Галаха). То есть, если у ребенка мама - еврейка, то вне зависимости от национальности отца, ребенок также будет евреем. Но в случае, если у ребенка отец - еврей, а мама - другой национальности, то такой ребенок евреем уже не считается (вот почему еврейские свекрови хотят себе невесток-евреек).

Если говорить о том, у каких народов национальность по матери еще, то в других культурах такого нет: национальность может определяться либо по отцу, либо по желанию самого ребенка при получении паспорта.

Касательно того, почему национальность у евреев по матери, то на это есть несколько причин:

биологическая - отцовство бывает спорным, но мать чаще всего определить просто;

социологическая и культурная - мать воспитывает ребенка и передает ему традиции, культурные ценности, привычки и взгляды;

историческая и политическая - так как в периоды войн и преследований мужчины-евреи часто погибали, то передача национальности по женщине позволяла сохранить род, даже если дети рождались от неевреев.

Также, по мнению некоторых исследователей, это еврейское правило могло отражать законы времен правления Рима: тогда считалось, что если римлянин имел ребенка вне брака, например, от еврейки, то этот ребенок не мог получить римское гражданство. Поэтому еврейские мамы давали ребенку свою национальность.

Кстати, если окунуться в генетическую особенность наследования, то отец и мать одинаково участвуют в закладке основного генома ДНК. Однако в части клеток-митохондрий есть другая особая ДНК - она передается ребенку только от матери. То есть, с научной точки зрения мама передает ребенку больше генетического материала.

Можно ли стать евреем по отцу

Как уже упоминалось выше, еврейство передается по Галахе (еврейскому религиозному закону). Тех, у кого мама - еврейка, определяют как евреев по Галахе (это если говорить о том, как называются евреи по матери). И это основной закон в определении еврейства.

Хотя и существуют сведения, что ранее национальность у евреев утверждали по отцу (и это упоминается даже в Торе), сейчас евреи по отцу не имеют права претендовать на еврейскую национальность. В то же время, если отец - еврей (или же есть другие родственники-евреи), то можно добиться репатриации и признания гражданства Израиля. Однако религиозное признание еврейства возможно только через прохождение гиюра - то есть, обращение человека в иудаизм.

И здесь есть интересный момент: если женщина-нееврейка стала еврейкой после гиюра, то ее будущие дети также будут считаться евреями. Кроме того, если у женщины уже есть дети до 12-13 лет, то они могут пройти гиюр вместе с матерью - и тоже будут станут евреями. Но если дети уже старше єтого возраста, то они не будут считаться евреями, даже если еврейство матери одобрено.

