Один из самых популярных механиков в социальных сетях предупредил водителей не отправляться в дальние поездки, не положив сначала один предмет в багажник.

Популярный в сети механик Скотти Килмер дал всем водителям простой совет, который поможет избежать неприятностей, если авто вдруг застряло на обочине.

Как пишет Express, Скотти Килмер работает механиком более 55 лет и регулярно публикует видеоролики, в которых помогает зрителям избегать дорогостоящих ошибок, связанных с автомобилями.

В очередном ролике механик рекомендовал всем водителям держать в багажнике авто воздушный насос.

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"Большинство людей никогда не проверяют запасное колесо, к нему часто трудно получить доступ. Итак, если у вас спустило колесо, в половине случаев в запасном колесе тоже нет воздуха", - рассказал Скотти.

По его словам, хранение воздушного насоса в багажнике автомобиля имеет ряд преимуществ. Например, можно подкачать запасное колесо, поскольку зачастую водители о них забывают.

Скотти также подчеркнул, что воздушный насос особенно полезен для владельцев автомобилей, у которых нет запасных колес, ведь можно ненадолго подкачать проколотую шину.

Механик рекомендует не скупиться и купить качественный насос, на который можно положиться в случае неприятности. Цилиндр и поршень насоса должны быть сделаны из металла, корпус тоже из металла. Такой насос, по словам Скотти, прослужит всю жизнь.

Напомним, ранее эксперт по подержанным машинам назвал малоизвестную модель надежного авто, который можно купить довольно дешево.

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