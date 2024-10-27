Этот совет позволит избежать ненужного ремонта автомобиля и сэкономить сотни долларов.

Опытный механик поделился простым советом, который позволит водителям избежать ненужного ремонта своего автомобиля и сэкономить деньги. Он отметил, что для этого достаточно потратить всего несколько долларов, сообщили в The Sun.

Механик Скотти Килмер работает с автомобилями уже более 55 лет. Он рассказал, что в целях экономии держит в бардачке своего авто блокнот.

Дело в том, что блокнот позволяет вести записи о ходе ремонта автомобиля. Так водители всегда будут в курсе того, нуждается ли их транспортное средство в обслуживании.

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Килмер советует записывать в блокнот все сведения о ремонте автомобиля. Особое внимание следует уделять замене деталей или жидкостей.

"Вы даже будете знать, сколько лет аккумулятору своего авто", - подчеркнул механик.

Современные аккумуляторы уже не служат так долго, как раньше, заявил Килмер. Механик предупредил, что водителям повезет, если они прослужат пять или шесть лет, а их средний срок эксплуатации составляет три-пять лет.

По словам эксперта, знание того, как часто следует менять автомобильные аккумуляторы, может сэкономить сотни долларов. Так их не придется менять раньше времени.

Частота промывки охлаждающей жидкости зависит от ее типа и марки автомобиля, подчеркивает Килмер. Силикатные охлаждающие жидкости обычно имеют зеленый цвет и должны промываться каждые два-три года.

Эксперт рекомендует использовать в своем авто охлаждающую жидкость с увеличенным сроком службы. Чаще всего она имеет розово-красный оттенок и может прослужить до 160 000 км пробега.

Блокнот нужен для того, чтобы не забыть о том, когда заменялись жидкости и аккумулятор. Бардачок авто является отличным местом для его хранения, так как водитель всегда будет иметь к нему доступ.

Другие советы механика

Ранее УНИАН сообщал, что механик Скотти Килмер предупредил владельцев бензиновых и дизельных автомобилей о том, что они часто допускают опасную ошибку, которая может уничтожить их транспортные средства. Последствием может стать дорогостоящий ремонт.

Кроме того, механик советовал положить одну полезную вещь в багажник, который поможет избежать неприятностей, если автомобиль застрянет на обочине. Особенно это важно, если у авто спустило колесо.

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