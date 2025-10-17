Инопланетяне могли достичь пределов своих возможностей и потеряли интерес к поискам - так же, как и мы.

Мы не одни во Вселенной - но, похоже, никому нет до нас дела. Новое исследование американского астрофизика Робина Корбета из Центра космических полетов имени Годдарда NASA предлагает неожиданное объяснение знаменитого "парадокса Ферми": почему мы до сих пор не получили сигнала от инопланетян.

Как объяснил ученый в интервью Daily Mail, инопланетные цивилизации могли просто... устать нас искать.

"С обыденной точки зрения, если другие цивилизации не намного более развиты, то возникает предел для исследований", - говорит доктор Корбет.

Корбет предполагает, что большинство внеземных цивилизаций лишь немного превышают наш уровень развития - условно, "на iPhone 42, а не на iPhone 17". Они достигли технологического потолка и просто потеряли мотивацию искать других.

"Их технология может не включать никаких скачков, эквивалентных открытию электричества или новых законов физики", - объясняет он.

Другими словами, жизнь во Вселенной могла застыть на уровне, подобном человеческому, когда дальнейшие прорывы слишком сложны или дороги.

В качестве примера ученый приводит планету Проксима Центавра b - один из самых перспективных миров для поиска жизни, всего в 4 световых годах от нас. Однако, учитывая современные скорости космических кораблей, путешествие туда заняло бы около 100 000 лет.

Неудивительно, что даже инопланетяне могли потерять энтузиазм.

"Парадокс Ферми"

Теория Корбета утверждает, что отсутствие контактов не является загадкой, если большинство цивилизаций просто не способны или не заинтересованы в межзвездных путешествиях.

"Возможно, галактика содержит лишь скромное количество технологических цивилизаций, но ни одна из них не достигла уровня "сверхнауки"", - заключает он.

Однако не все ученые соглашаются с этим. Профессор Майкл Гарретт из Манчестера скептичен:

"Это проецирует человеческую апатию на весь космос. Трудно поверить, что вся разумная жизнь настолько скучна".

Есть и другие гипотезы. Одни исследователи считают, что инопланетяне боятся людей из-за нашей агрессивной природы.

"Мы можем казаться слишком опасными, поэтому они не хотят, чтобы их обнаружили", - предполагает биопсихолог Гордон Гэллап.

Другие же считают, что высокоразвитые цивилизации перешли в другое состояние бытия, которое мы просто не можем распознать.

Несмотря на все, земные ученые продолжают отправлять радио- и световые сигналы в другие системы, надеясь, что однажды кто-то таки ответит.

