Фишка Vertu не только во внешнем дизайне, но и в нескольких внутренних функциях.

Vertu - это компания из Британии, филиал Нокиа, который был создан ради производства мобильных телефонов премиум сегмента. Первую кнопочную модель презентовали в 2022 году, первый смартфон на базе Android - в 2013-м, самой дорогой моделью из когда-либо выпускаемых компанией стала Boucheron Cobra (217 000 евро) и серийный Signature Diamond (62 000 евро). Узнайте, почему же Верту такой дорогой и за что миллиардеры готовы отдавать такие деньги.

Чем уникальны телефоны Верту - почему такие дорогие

На официальном сайте компании Vertu сказано, что каждая модель, в отличие от обычных смартфонов, сделана из роскошных материалов. К примеру, экран выполнен из сапфирового стекла, гораздо более прочного, чем обычное, но и стоимость его выше. Корпус Верту - из титанового сплава, ровно такого же материала, как тот, что используется для строительства самолетов. Он не подвержен коррозии, легкий и надежный. Лимитированные серии кнопочных телефонов компании нередко украшены кожей и драгоценными металлами, что также повышает ценник устройств.

Но главный момент, в чем фишка Vertu, заключается в том, что эти телефоны производятся вручную. Опытные мастера уделяют внимание каждому гаджету в отличие от современных смартфонов других брендов, которые выпускаются огромными партиями - у Верту индивидуальный подход. За все время существования компании было продано всего лишь около 400 000 экземпляров. Это значит, что телефоны, по словам владельцем бренда, достались только избранным, а производитель работал на качество, а не на количество.

В чем ценность телефона Верту - важные функции

Есть несколько причин, почему богатые люди пользуются Vertu, и дело не только в эксклюзивности моделей, роскошном внешнем виде и материалах, из которых сделан телефон. Преимущество таится в определенных функциях, которых лишены устройства брендов, предлагающих гаджеты для широких масс.

Виртуальный помощник

В Vertu называют его "персональный консьерж", который работает круглосуточно. Это значит, что владелец телефона может забронировать билет на самолет, оплатить номер в отеле, помочь человеку попасть на эксклюзивное мероприятие и так далее. Услуга бесплатна для владельца Верту лишь в первый год пользования, затем необходимо платить по 3 000 долларов каждые 365 дней.

Безопасность

Расширенные функции безопасности и конфиденциальности - еще одна причина, по которой состоятельные люди готовы платить за телефон сотни тысяч долларов. Многоуровневая система шифрования связи, отдельный чип защиты данных, удаленный доступ для блокировки гаджета при попытке взлома и резервное копирование на серверы, которые расположены в подземном бункере в Великобритании - лишь малая часть функций, которые получает владелец устройства.

Это не значит, что телефон Верту не прослушивается, ведь современные технологии позволяют обойти даже самые надежные системы безопасности, но владелец устройства по цене трехкомнатной квартиры в центре Киева защищен от утечки данных гораздо лучше, чем многие другие люди.

Персонализация

В компании Vertu утверждают, что каждая модель телефона создается для конкретного заказчика не только внешне, но и внутренне. Человек может сам выбрать материалы, из которых будет изготовлен гаджет, а затем, получив его, настроить персонализацию. Владельцы бренда настаивают на том, что Верту - это телефон, который полностью отражает личность своего владельца. Человек может настроить онлайн-консьержа на свое усмотрение, персонализировать новостную ленту и даже подобрать список интересующих его мировых событий. Внутренние сервисы Vertu позволяют упростить жизнь состоятельным людям, которые ценят свое время.

Владельцы таких устройств точно могут сказать, в чем преимущество Верту - это телефон, который сочетает в себе роскошь и удобство, он давно стал показателем престижа, статусности и разумного подхода к тратам, когда вложенные средства окупаются с лихвой.

Самым дорогим телефоном в мире в 2025 году стал продукт того же Vertu - модель Signature Cobra Limited Edition, созданный совместно с французским ювелирным брендом Boucheron. Корпус устройства выполнен из 18-каратного золота, 439 рубинов инкрустированы в форме кобры. Два изумруда образуют глаза змеи. Два бриллианта, один весом 1,02 карата, а другой - 2,02 карата. В мире существует всего восемь таких телефонов, каждый из которых стоит 504 308 долларов.

Интересно, что опыт пользователей вызывает не такие положительные эмоции, как мнение бренда о своей продукции. На YouTube появилось видео, где мужчина под ником Mrwhosetheboss приобрел самый "простой" телефон Vertu - Agent Q - за 5400 долларов и протестировал его. Результаты впечатлили:

онлайн-консьерж забронировал номер в лондонском отеле по цене ниже заявленной, но оплатил проживание в китайских юанях;

динамики звучат так, будто их поставили в телефон за 50 долларов;

некоторые фото на сайте компании были взяты из общего доступа, а не сделаны фотографами для Vertu;

контактный номер поддержки и главный офис, судя по информации на сайте, находится в Китае.

И это далеко не полный список того, что вызвало подозрения у Mrwhosetheboss. По его мнению, все это имеет право на существование, но цена устройства и услуг Vertu неоправданно высока.

