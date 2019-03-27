Сторонники теории плоской Земли готовят экспедицию «на край света»

«Плоскоземельщики» будут искать ледяную стену, окружающую земной диск.

Международная конференция «Плоская Земля» (Flat Earth International Conference, FEIC) объявила на своем сайте о подготовке путешествия в Антарктику. Цель экспедиции – проверить свою идею о том, что Земля - это плоский диск, окруженный по краям ледяной стеной.

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Как сообщает naked-science, детали и даты путешествия пока не объявлены.

Сторонники теории плоской Земли утверждают, что фотографии, на которых запечатлен искривленный горизонт, — подделки, а снимки круглой Земли из космоса сфабрикованы в рамках глобального заговора, к которому причастны правительства стран мира и космические агентства, подобные NASA.

Подобные утверждения опубликованы на сайте Сообщества плоской Земли (FES) — предположительно, самой старой официальной организации в этой области, существующей еще с XIX века.

В диаграммах, опубликованных на сайте FES, планета представлена в виде диска с Северным полюсом в самом центре и краем, «со всех сторон окруженным ледяной стеной, удерживающей океаны внутри». Эта ледяная стена и станет конечным пунктом экспедиции обещанной FEIC.

Отмечается, что первые доказательства сферической формы Земли были получены древними греками еще более двух тысяч лет назад. Кроме того, гравитация, удерживающая на планете все, что нас окружает, может существовать только в сферическом мире.

Современные навигационные технологии, такие как GPS, функционируют именно потому, что Земля имеет сферическую форму. Будут ли «плоскоземельщики» использовать их в ходе путешествия – не уточняется.

Ранее ученые заподозрили YouTube в распространении выдумки о плоской Земле.

Подозрения ученых зародились после того, как они посетили крупнейшие собрание приверженцев идеи о плоской Земле на ежегодной конференции в Северной Каролине в 2017 году, а затем в Колорадо в прошлом году, пишет The Guardian. Опрос среди 30 участников мероприятия выявил закономерность в истории о том, как они поверили, что наша планета – это якобы плоский диск в космосе.

Из 30 респондентов все кроме одного рассказали исследователям, что еще два года назад считали Землю круглым шаром. Но потом посмотрели видео на YouTube, в котором раскрывалась суть теории заговора.