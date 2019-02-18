Ученые заподозрили YouTube в распространении выдумки о плоской Земле

Большинство из тех, кто верит в плоскую форму планеты, признались, что смотрели видео об этом на популярном сайте, прежде чем изменили свои взгляды.

Исследователи убеждены, что обнаружили главную движущую силу, которая стоит за ростом числа людей, которые думают, что планета Земля на самом деле плоская. Этой силой оказался сайт YouTube.

Подозрения ученых зародились после того, как они посетили крупнейшие собрание приверженцев идеи о плоской Земле на ежегодной конференции в Северной Каролине в 2017 году, а затем в Колорадо в прошлом году, пишет The Guardian. Опрос среди 30 участников мероприятия выявил закономерность в истории о том, как они поверили, что наша планета – это якобы плоский диск в космосе.

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Из 30 респондентов все кроме одного рассказали исследователям, что еще два года назад считали Землю круглым шаром. Но потом посмотрели видео на YouTube, в котором раскрывалась суть теории заговора.

«Единственный человек, который не видел видео, сказал, что его дочь и зять посмотрели что-то подобное на YouTube, а потом рассказали ему», - рассказала Эшли Ландрум из Техасского технического университета.

Опросы также выявили, что большинство респондентов также смотрели другие видео о теориях заговора, в которых речь шла об альтернативной трактовке терактов 11 сентября 2001 года, стрельбы в школе Сэнди Хука и о том, что NASA якобы никого не отправляли людей на Луну. Собственно, YouTube предлагал им все эти видео после просмотра ролика про плоскую Землю. Кое-кто признавался, что посмотрел видео лишь для того, чтобы опровергнуть его. Но потом ролик взял верх.

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Ландрум заверила, что не обвиняет YouTube ни в чем. Но если сервис хочет помочь решить проблему распространения фальшивки, ему стоит что-то изменить в своем алгоритме.

«На YouTube очень много полезной информации. Но там также много дезинформации. Алгоритм сильно упрощает обман выдавая ложную информацию людям, наиболее уязвимым к ней», - пояснила ученый.