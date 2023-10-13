Иногда это слово отражает одинаковый контекст в предложении, но, например, в значении проблемы или какого-то дела - возможна лишь одна языковая конструкция.

Топ-филолог Украины Александр Авраменко объяснил разницу в употреблении слова "питання" или "запитання".

Хотя эти слова являются синонимами по значению и их используют в предложении, когда хотят к кому-то обратиться, есть одна языковая конструкция, которая является исключение из правила. Об этом Авраменко заявил в своем мини-уроке для нации.

"Правильно сказать и "поставити питання", и "поставити запитання". Но в значении проблемы или дела, которое надо решить, следует употреблять только слово "питання". Обратите внимание: "задати питання", "підняти питання", но ни в коем случае не "запитання"",- заявил учитель-филолог.

Также языковед прокомментировал, правильно ли употреблять такую языковую конструкцию, как "ми запиталися". В последнее время она приобрела популярность среди украинцев, но Авраменко подчеркнул, что эта фраза - не более, чем "издержки моды".

"Не стоит ею восхищаться. Хотя бы потому, что в словарях оно (слово "запиталися" - УНИАН) маркировано, как "разговорное". То есть лучше сказать не "ми запиталися", а "запитали"",- указал языковед.

Авраменко заявил об ошибке в песне "Червона рута"

В одном из своих уроков Авраменко также раскрыл неожиданную ошибку в любимой украинской нацией песне "Червона рута" авторства Владимира Ивасюка.

По словам учителя, цветок рута в природе имеет желтый окрас, а не красный. Поэтому технически, Ивасюк совершил ошибку, но в то же время и был прав, поскольку ориентировался на народные предания.

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