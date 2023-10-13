На самом деле рута имеет желтые цветы, а не красные.

Известный украинский учитель, языковед и автор учебников Александр Авраменко рассказал о неожиданной языковой ошибке в известной песне Владимира Ивасюка "Червона рута".

Как рассказывает Авраменко в очередном видеоурока на украинском языке, рута в природе имеет желтые цветы, а не красные, как поется в песне.

Значит ли это, что автор песни Владимир Ивасюк ошибся? Вовсе нет, отмечает языковед, ведь он ориентировался на народные предания.

"По преданию, которое до сих пор существует в Карпатах, рута – желтый цветок, который лишь на несколько минут в ночь на Ивана Купала становится красным. А девушка, которая найдет его и сорвет, будет счастлива в любви", - рассказал Авраменко.

Ранее языковед рассказывал о значении некоторых интересных украинских слов. Так, он раскрыл значение слова "крислатий", а также ответил, Есть ли в украинском языке слово "скурпулезный"и привел к нему синонимы.

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