Языковед пристыдил за ошибку известную актрису театра и кино Украины.

Самый известный языковед Украины Александр Авраменко записал показательный урок о провальном ударении в слове "листопад" на примере ошибки украинской актрисы театра и кино Ирмы Витовской.

Он показал фрагмент записи одного из эфиров с ее участием на телевидении, в котором Витовская неправильно произносит это слово. Так как же правильно: "листОпад" или "листопАд" - учитель объяснил в своем экспресс-уроке.

"Следует говорить не "листОпад", а "листопАд",- подчеркнул Авраменко.

Также он акцентировал, когда мы уже говорим "листопАд", не нужно дополнительно уточнять, что это именно "месяц". "И без того понятно, что "листопАд" это один из осенних месяцев, поэтому избегайте канцелярских клише, таких как: "В мае месяце или в "листопАді" месяце", - указал языковед.

Авраменко объяснил, как употреблять коварную конструкцию "за рахунок"

Ранее топ-учитель Украины объяснил, как правильно употреблять коварную речевую конструкцию "за рахунок". Лингвист посоветовал вместо нее использовать в предложениях слова "коштом", "завдяки" или "використовуючи". Однако для каждого из них есть свой контекст - о том, где лучше употреблять слова, Авраменко объяснил на примере фраз.

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