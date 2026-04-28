Что произойдет с вашим давлением, если ежедневно употреблять ложку оливкового масла: ответ диетологов

Они отмечают, что не все масла одинаково полезны.

Регулярное употребление ложки оливкового масла первого отжима способно не только поддерживать здоровье сердца, но и активно снижать артериальное давление, пишет Verywell Health.

По имеющимся данным, секрет эффективности кроется в сочетании ненасыщенных жиров и мощных полифенолов.

Оливковое масло действует как природный "релаксант" для сердечно-сосудистой системы. По данным Американской ассоциации сердца, высокое содержание мононенасыщенных жиров помогает выводить "плохой" холестерин (ЛПНП), что автоматически снижает нагрузку на артерии.

Как отмечено в исследовании, опубликованном в журнале Nutrients, оливковое масло также содержит полифенолы – антиоксиданты, которые помогают бороться с окислительным стрессом и предотвращать воспаления.

Важно понимать, что не каждое масло одинаково полезно. Эффект снижения давления связан именно с маслом марки Extra Virgin.

"EVOO изготавливается из холодных оливок без химикатов или тепла, что помогает сохранить важные соединения", – говорится в научном обзоре журнала Antioxidant.

В отличие от обычного рафинированного масла, этот продукт улучшает функцию эндотелия – внутренней оболочки сосудов, что позволяет им лучше расширяться.

Ученые подчеркивают, что оливковое масло – это не лекарство быстрого действия, а инвестиция. Согласно клиническим данным, заметное снижение давления фиксируется лишь после нескольких недель постоянного употребления.

"Клинические исследования показали, что регулярное, умеренное употребление оливкового масла может помочь немного снизить высокое артериальное давление за несколько недель", – подтверждают авторы.

Помимо давления, ежедневная ложка продукта обеспечивает чувство сытости и поддерживает здоровье кишечника. Для получения максимальной пользы диетологи советуют обратить внимание на упаковку: выбирайте только темное стекло и проверяйте дату сбора урожая.

Использовать ее рекомендуют в качестве заправки для салатов, добавлять в готовые супы или даже употреблять в чистом виде, заменяя ею насыщенные жиры, такие как сливочное масло или кокосовое масло.

