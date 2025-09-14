Этот трюк решает сразу три проблемы.

Есть одна кухонная принадлежность, которая в течение десятилетий становилась все популярнее и популярнее, после чего она прочно вошла почти в каждый дом — речь идет о венчике. Он умеет смешивать, взбивать и перемешивать так, как не может никакой другой инструмент. Да, он не всесилен, но то, что он делает — делает прекрасно.

Но что если сказать, что у венчика есть неожиданный и гениальный лайфхак от кулинара, пекаря и автора кулинарных книг Джесси Шиэн? Речь идет об использовании венчика для отмеривания муки — применение, о котором многие даже не задумывались, пишет Parade.

В чем суть "мукового" лайфхака с венчиком

Фокус заключается в том, чтобы использовать венчик для "захвата" муки при взвешивании. Шиэн показала это в отдельном видео. Вместо того чтобы зачерпывать муку рукой, мерным стаканом или ложкой, нужно просто опустить венчик в контейнер с мукой, слегка провернуть и поднять. Проволочные пружинки "подхватывают" муку, позволяя перенести её аккуратно и без лишнего беспорядка.

"При этом вы как бы сразу просеиваете муку", — объясняет Шиэн. Венчик естественным образом разбивает комки и насыщает муку воздухом, и в итоге она становится более лёгкой и воздушной — почти как после просеивания через традиционное сито.

Этот способ особенно удобен при взвешивании ингредиентов: если вам не хватает буквально пары граммов, венчиком можно добавить муку небольшими порциями, не пересыпав лишнего. Правда, подходит не любой венчик: если это большой шарообразный с широкими прутьями, трюк вряд ли сработает. Лучше всего использовать венчик с более плотными витками.

Какую проблему решает этот лайфхак

Совет Джесси Шиэн помогает избежать частых ошибок при выпечке, связанных с мерными стаканами. Когда стакан погружают прямо в муку, она уплотняется, и измерения становятся неточными — муки получается больше, чем нужно. Венчик же поднимает её легко, без утрамбовки.

К тому же это намного аккуратнее: при зачерпывании стаканом мука часто разлетается, а венчик захватывает её небольшими порциями и переносит чисто. А если вы взвешиваете ингредиенты, венчик позволяет добавлять муку по несколько граммов — с мерным стаканом это практически невозможно.

В итоге лайфхак упрощает сразу три процесса: зачерпывание, измерение и просеивание, помогая добиться точности и чистоты.

