Антипригарное покрытие уменьшает количество масла или жира, необходимого для предотвращения прилипания пищи, а также количество прилипшей пищи, которую приходится оттирать. К сожалению, многие просто кладут сковороды в посудомоечную машину после каждого приготовления, в результате чего они теряют свои свойства.

Издание The Spruce выяснило, как правильно чистить антипригарную посуду, чтобы она служила как можно дольше.

Можно ли мыть сковороду с антипригарным покрытием в посудомоечной машине

Посудомоечная машина — не место для антипригарной посуды. Сочетание химических веществ в моющих средствах для посудомоечных машин может разъедать и снимать антипригарное покрытие.

Посудомоечные машины также используют очень горячую воду и струи высокого давления для очистки посуды, что может повредить антипригарное покрытие. Если вы склонны перегружать посудомоечную машину, другие сковородки и предметы также могут тереться о поверхность и оставлять царапины или сколы.

Один цикл в посудомоечной машине может привести к тому, что покрытие сковородки начнет отслаиваться. Частое использование посудомоечной машины значительно сократит срок службы сковородки.

Как правильно мыть сковородки

Перед тем как окунуть сковороду с антипригарным покрытием в воду, дайте ей остыть до комнатной температуры, чтобы предотвратить деформацию.

Для чистки используйте мягкое средство для мытья посуды и теплую воду.

Удалите остатки пищи мягкой губкой или кухонным полотенцем. Ни в коем случае не используйте абразивные мочалки, которые могут повредить антипригарное покрытие. После этого хорошо промойте теплой водой.

Чтобы удалить прилипший жир или остатки пищи с внешней стороны сковороды, замочите ее на 15–20 минут в теплой мыльной воде. Окуните влажную губку в пищевую соду, которая будет действовать как мягкий абразив, и потрите сковороду. Хорошо промойте.

Дайте сковороде высохнуть на воздухе или воспользуйтесь безворсовой микрофибровой салфеткой, чтобы убедиться, что сковорода сухая, прежде чем убирать ее на хранение.

Когда нужно заменить антипригарную сковороду

Ни одна сковорода с антипригарным покрытием не прослужит вечно. Большинство из них нужно заменить через 5–6 лет при регулярном использовании.

Основные признаки того, что срок службы сковороды подошел к концу:

Антипригарное покрытие начинает отслаиваться или отрываться от сковороды. Глубокие царапины на поверхности. Постоянно прилипает еда.

Что нельзя делать со сковородой с антипригарным покрытием

Никогда не используйте металлические приборы при приготовлении пищи, так как они могут поцарапать антипригарную поверхность. Используйте деревянные или силиконовые ложки и лопатки.

Не разогревайте антипригарную сковороду на сильном огне. Готовьте пищу при более низких температурах, чтобы сохранить качества антипригарной поверхности.

Храните сковороды правильно. Никогда не складывайте их друг на друга, если только вы не поместите между ними кухонное или бумажное полотенце, чтобы предотвратить трение и, как следствие, появление царапин и сколов.

Также не стоит использовать абразивные чистящие средства и жетские губки, в том числе и металлические.

Ранее УНИАН писал, как быстро очистить сковороду от многолетнего и сильного нагара.

