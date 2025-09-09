Три простых метода позволят предотвратить выкипание жидкости из кастрюли.

Многие хозяйки сталкивались с выкипанием жидкости из кастрюли. В итоге содержимое пригорает и может даже потушить огонь на плите. Эта неприятность грозит не только лишней уборкой, но и несет в себе скрытую опасность.

Как сделать так, чтобы вода не вытекала из кастрюли - далее в материале.

Как сделать так, чтобы вода не выкипала

Интересный факт, что чистая вода крайне редко выкипает из посуды. Обычно это происходит, если в жидкость попадают белки или углеводы - рис, макароны, овсянка, молоко и другие продукты. Крахмал в крупах и овощах растворяется при нагревании. Из него образовывается та самая пена, которая потом оказывается на внешней поверхности кастрюли или плите.

Видео дня

Мы подобрали три простых лайфхака, как предотвратить выкипание жидкости.

Во-первых, стоит попробовать поставить на кастрюлю деревянную ложку. Поскольку дерево плохо проводит ток, пена на поверхности воды будет формироваться неравномерно.

Это поможет отдельным пузырькам пробиваться наверх, где они будут лопаться на открытом воздухе. Без выкипания на плиту испарение воды продолжится, благодаря чему пена постепенно осядет.

Однако такой позитивный эффект является временным. Влага, пар и тепло все же прогреют деревянную ложку и насытят ее жидкостью. В итоге она потеряет свою способность бороться с пеной. Если ложку периодически ополаскивать в прохладной воде, она не будет перегреваться.

Есть и другие способы, как сделать так, чтобы вода не выкипала. Так, можно капнуть в нее немного масла. Оно повлияет на крахмал, не даст пене появиться и тем самым предотвратит переливание жидкости.

Кроме того, не стоит накрывать кастрюлю с водой крышкой. Она не дает водяному пару свободно выходить из посуды. В результате вода еще больше пенится и быстрее выкипает. Если по рецепту нужно готовить под крышкой, просто не забудьте вовремя ее убрать.

