По словам профессора, необходимо было еще тогда инвестировать в компанию Гейтса.

Билл Гейтс учился в Гарварде всего три семестра, прежде чем покинул университет в 1975 году, чтобы основать Microsoft. Однако этого времени хватило, чтобы оставить сильное впечатление о себе среди профессоров, пишет CNBC.

Гарри Льюис, бывший профессор прикладной математики в Гарварде, вспоминает Гейтса как любознательного студента, который отличался зрелостью и стремлением решать сложные задачи.

"Он всегда хотел вызовов", - отметил Льюис в разговоре с лондонской The Times. "Я не был удивлен, когда он ушел - я просто хотел инвестировать в него".

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Покинув университет, Гейтс сосредоточился на Microsoft, которая тогда была стартапом в сфере программного обеспечения. Компания быстро росла, а сам Гейтс стал миллиардером в 31 год. Сейчас рыночная стоимость Microsoft приближается к 3,2 триллиона долларов, а состояние Гейтса оценивается в 108,7 миллиарда долларов.

Как подсчитал CNBC, если бы Льюис вложил 100 долларов в акции Microsoft в 1986 году, когда компания вышла на биржу, сегодня его инвестиция стоила бы примерно 650 000 долларов.

Во время учебы в Гарварде Гейтс столкнулся со студентами, чьи математические способности превосходили его, что стало для него вызовом. Он вспоминает, что "едва не убил себя", беря дополнительные занятия и проводя сотни часов в компьютерной лаборатории.

"Это было что-то вроде: "О, черт..., возможно, есть люди, которые лучше меня разбираются в математике", - сказал Гейтс в интервью The Times. Он также анонсировал выход своих мемуаров "Исходный код", где расскажет о жизни до создания Microsoft.

Несмотря на его сомнения, Льюис считает, что Гейтс мог бы стать профессиональным математиком, "если бы он этого хотел".

Гейтс отличался своей способностью решать сложные задачи. Льюис вспоминает: "В первый день я показал им блинную задачу, а через два дня он вернулся, чтобы показать мне, что он может решить ее лучше".

Его решение было опубликовано в научной статье 1979 года. Только в 2008 году группа исследователей смогла улучшить метод Гейтса, иронично, благодаря развитию компьютерной индустрии, которую в значительной степени развил сам Гейтс.

"Они никогда бы не смогли провести анализ случаев, если бы не компьютерная индустрия, которую Билл Гейтс создал за последние 30 лет", - отметил Льюис.

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