Авраменко предлагает "раскодировать" слова в стихотворении "Блакитна Панна".

Даже тот, кто давно изучает украинский язык, может встретить во время чтения незнакомые слова. Известный учитель Александр Авраменко предлагает пополнить ваш словарный запас новыми выражениями.

В эфире "Сніданку з 1+1" он предложил рассмотреть фрагмент стихотворения украинского писателя Николая Вороного "Блакитна Панна", который школьники изучали до внешнего независимого оценивания.

Має крилами весна запашна,

Видео дня

Лине вся в прозорих шатах,

У серпанках і блаватах...

Сяє усміхом примар з-поза хмар,

Попелястих, пелехатих.

Для того, чтобы насладиться этим стихотворением, надо "раскодировать" каждое новое слово:

має (от слова маяти) - колебаться, махать;

(от слова маяти) - колебаться, махать; шати - праздничный наряд;

серпанок - легкая прозрачная ткань;

блават - название полевого цветка василька, также - шелковая ткань;

попелястий - цвета пепла;

пелехатий - лохматый, взъерошенный.

Другие языковые советы от Авраменко:

Александр Авраменко - известный учитель и популяризатор украинского языка, признанный заслуженным работником образования Украины.

Ранее он назвал слово-паразит, которого не существует в украинском языке, однако украинцы все равно часто употребляют его в повседневной жизни. Также языковед объяснял, как правильно говорить - резинка или гумка.

Вас также могут заинтересовать новости: