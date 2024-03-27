Даже тот, кто давно изучает украинский язык, может встретить во время чтения незнакомые слова. Известный учитель Александр Авраменко предлагает пополнить ваш словарный запас новыми выражениями.
В эфире "Сніданку з 1+1" он предложил рассмотреть фрагмент стихотворения украинского писателя Николая Вороного "Блакитна Панна", который школьники изучали до внешнего независимого оценивания.
Має крилами весна запашна,
Лине вся в прозорих шатах,
У серпанках і блаватах...
Сяє усміхом примар з-поза хмар,
Попелястих, пелехатих.
Для того, чтобы насладиться этим стихотворением, надо "раскодировать" каждое новое слово:
- має (от слова маяти) - колебаться, махать;
- шати - праздничный наряд;
- серпанок - легкая прозрачная ткань;
- блават - название полевого цветка василька, также - шелковая ткань;
- попелястий - цвета пепла;
- пелехатий - лохматый, взъерошенный.
Другие языковые советы от Авраменко:
Александр Авраменко - известный учитель и популяризатор украинского языка, признанный заслуженным работником образования Украины.
Ранее он назвал слово-паразит, которого не существует в украинском языке, однако украинцы все равно часто употребляют его в повседневной жизни. Также языковед объяснял, как правильно говорить - резинка или гумка.